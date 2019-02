Enogastronomia



Pizzarium Bonci, a Lucca la pizza in teglia alla romana

venerdì, 15 febbraio 2019, 18:26

"Il re della pizza al taglio", "il Michelangelo della pizza" sono alcuni dei soprannomi di Gabriele Bonci, il cuoco romano noto in tutta Italia per la sua originale e personalissima pizza. Il suo locale è molto apprezzato nella capitale, ma i lucchesi non hanno bisogno di andare fino a Roma per assaggiare una pizza fatta alla sua maniera: da un anno e mezzo è infatti aperto a Lucca "Pizzarium Bonci", gestito dai fratelli Massimo e Filippo Minutelli.

"La nostra particolarità – ha confermato Filippo Minutelli - è la pizza di Bonci, che è una pizza in teglia alla romana, che non va confusa con quella al piatto. Abbiamo una scelta grandissima di pizze: con Gabriele non c'è un limite perché è un continuo creare. Ho lavorato con lui giù a Roma almeno 15 anni. Ogni tanto viene qua e poi ormai con Whatsapp e i video la comunicazione è velocissima. Abbiamo un menù dove proponiamo 18 pizze, che cambiano in base alla stagione. Poi abbiamo le pizze fuori menù che vanno a serata". Si può ordinare direttamente al banco o si può chiedere il servizio al tavolo, nel secondo caso si paga il coperto.

Se la pizza è fatta alla romana, i produttori sono invece localissimi: le verdure di NicoBio e della Cooperativa agricola Calafata, i formaggi di Magie di latte, il latte di capra del Podere Al Carli di Monica Ferrucci, le marmellate di Maestà della formica, i salumi della norcineria Bullentini. "I dolci li faccio io" ha detto Filippo Minutelli. Il locale propone anche una scelta di birre artigianali del Birrificio Toptà, della Baladin e del Birrificio del Borgo.

Il "Pizzarium Bonci" conta una novantina di posti a sedere, alcuni interni, altri all'esterno nella veranda riscaldata. Si trova in via Romana 1740/C, all'altezza della rotonda che porta all'ospedale. Chiuso il lunedì, è aperto da martedì a venerdì a pranzo e a cena, e il sabato e la domenica solo la sera.