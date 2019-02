Samuele Rossi e Franco Montagnani a "Il pesce che vorrei"

Altri articoli in Enogastronomia

giovedì, 7 febbraio 2019, 22:20

"La novità più importante è il cambio di location che diventa il Teatro del Giglio" ha detto in questa intervista il maestro d'olio Fausto Borella, 49 anni, lucchese doc, creatore e organizzatore di extraLucca. La manifestazione quest'anno si terrà da sabato 9 a lunedì 11 febbraio: tre giorni di esposizioni,...

mercoledì, 6 febbraio 2019, 13:12

Domenica 10 febbraio, a chiusura della 9/a edizione della più grande vetrina B2B dedicata ai vini made in Tuscany, i buyer internazionali parteciperanno ad alcuni itinerari per conoscere il territorio che dà origine alle più pregiate denominazioni toscane

mercoledì, 6 febbraio 2019, 11:12

La Cna, in collaborazione con PiazzainArte, organizza “Sapori d’Italia in piazza”, una mostra mercato dedicata al settore alimentare prevista per sabato 9 e domenica 10 febbraio in piazza Napoleone

mercoledì, 6 febbraio 2019, 10:32

Serata nel segno della lucchesità alla trattoria "La Tosca" di Gignano di Brancoli. Per giovedì 7 febbraio Paolo Luporini, per tutti Paolino, ha preparato infatti "Il menù del lucchese doc"

lunedì, 4 febbraio 2019, 19:11

Ha aperto i battenti alle 7, in via delle Tagliate, proprio di fronte all'attraversamento pedonale. Dietro il banco una squadra di professionisti

venerdì, 1 febbraio 2019, 12:01

È boom di ordinazioni a domicilio a Lucca. Sono oltre 3 mila infatti le consegne effettuate nella città toscana da Foodracers, la piattaforma online che permette agli utenti di scegliere tra tanti menù diversi da farsi recapitare i piatti a pranzo e cena