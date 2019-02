Enogastronomia



Sapori d'Italia in piazza Napoleone

mercoledì, 6 febbraio 2019, 11:12

La Cna, in collaborazione con PiazzainArte, organizza “Sapori d’Italia in piazza”, una mostra mercato dedicata al settore alimentare prevista per sabato 9 e domenica 10 febbraio in piazza Napoleone.

L’inaugurazione si terrà sabato mattina alle ore 10 con la partecipazione dell’assessore Valentina Mercanti. La mostra mercato vedrà la presenza di prodotti artigianali di qualità che arrivano da molte regioni italiane: dall’Umbria ci saranno vari salumi di selvaggina, oltre formaggi al tartufo; dalla Puglia i tipici taralli e le olive. Dai nostri territori ci saranno i prodotti di tradizione, come il salame, la sbriciolona, la porchetta e la Garfagnana con il farro, la farina di castagne e il granturco otto file. Fra gli stand ci sarà anche il birrificio che ha appena vinto il primo premio “luppolo d’oro” promosso da FederBirra. Ci sarà, inoltre, un noto liquorificio nato intorno al 1920 le cui ricette si sono tramandate di padre in figlio. Poi ancora formaggi, miele e derivati della Valcamonica. Dall’Emilia arriverà il Parmigiano Reggiano, i classici tortellini e l’aceto balsamico invecchiato fino a 40 anni. E ancora spezie, tè, infusi, frutta disidratata, peperoncini ed inoltre un mega stand di cioccolato in tutte le sue forme.