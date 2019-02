Enogastronomia



Serata all'insegna del buon gusto a La Tosca

lunedì, 25 febbraio 2019, 11:09

Nuovo gustoso appuntamento a la trattoria "La Tosca" di Gignano di Brancoli. Per giovedì 28 febbraio, infatti, Paolo Luporini promette una "serata all'insegna del buon gusto" a un prezzo speciale: 15 euro.

Ecco il menù. Per antipasto fettunta o crostini misti. Per primo zuppa alla frantoiana o farinata o penne alla nervosa. Per secondo salsiccia briaa al tegame con fagioli all'uccelletto. E poi acqua, dolce, vino e caffè.

Nella serata sarà comunque possibile ordinare piatti diversi e sarà aperta la pizzeria con il forno a legna. "La nostra è una cucina povera ma genuina – garantisce Paolino –. Prenotate al più presto!"

Per prenotazioni e informazioni:

Trattoria La Tosca

via Pieve di Brancoli 6179

Gignano di Brancoli (Lucca)

Tel. 0583/965016

oppure 366/2563497