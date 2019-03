Enogastronomia : cucina romana



Cacio e pepe, una botta de vita

lunedì, 4 marzo 2019, 12:14

di mario mazzaro

Mario Mazzaro della Locanda di Bacco è nato e cresciuto a Roma, in un quartiere popolare ed orgoglioso quale quello di San Lorenzo, due passi dall'università La Sapienza e dalla stazione Termini. E' arrivato a Lucca molti anni fa e adesso, se vuoi mangiare romano, non puoi non fare tappa al ristorante La Locanda di Bacco di Barbara Madrigali in via San Giorgio 36.

Comincia oggi, con lui, una collaborazione per presentare i piatti tipici della cucina romana fatti a modo de Mario.

Si parte con i tonnarelli cacio e pepe.

Ingredienti per 4 persone (che mangiano normale ndr):

320 gr. di pasta biologica cooperativa Girolomoni a Isola del Piano provincia Pesaro e Urbino

Grani di pepe nero

pecorino romano grattugiato

due cuchhiai di olio extra-vergine di oliva italiano

Sale quanto basta

Per prima cosa si schiacciano i grani di pepe e si mettono in padella con l'olio a soffriggere. Nell'acqua bollente ho già messo i tonnarelli che scolo quando sono ancora al dente (fondamentale perché mosci non rendono). Verso la pasta in padella e la rimetto sul fuoco aggiungendo alcuni mestoli di acqua di cottura della pasta. Faccio saltare il tutto regolando di sale.

Tolgo, quindi, la padella dal fuoco e aggiungo una bella spolverata di pecorino romano grattugiato aiutandomi con un forchettone nel girarla. Amalgamando il tutto, sporziono nei piatti aggiungendo altro pecorino grattugiato. Et voilà il piatto è servito.