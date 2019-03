Giovedì a La Tosca c'è la serata dell'umido lucchese

Altri articoli in Enogastronomia

lunedì, 4 marzo 2019, 12:14

Inizia con la presentazione di questo piatto la rubrica dedicata alla cucina romana che a Lucca trova il suo maggior interprete in Mario Mazzaro della Locanda di Bacco in via San Giorgio

sabato, 2 marzo 2019, 11:47

Cibo e cultura sono un connubio vincente: il turismo enogastronomico, nel 2017 ha contato 110 milioni di presenze nelle strutture ricettive il 43 per cento delle quali dovute al turismo italiano (47 milioni di presenze), mentre il 57 per cento al turismo internazionale (63 milioni di presenze)

mercoledì, 27 febbraio 2019, 16:57

Nuovo appuntamento con la risata alla ristopescheria "Il pesce che vorrei" di Lammari (Capannori). Venerdì 1 marzo è in programma un "Cabaret Show" con due simpaticissimi toscanacci: Mauro Chetoni e Samuele Rossi

lunedì, 25 febbraio 2019, 11:09

Nuovo gustoso appuntamento a la trattoria "La Tosca" di Gignano di Brancoli. Per giovedì 28 febbraio, infatti, Paolo Luporini promette una "serata all'insegna del buon gusto" a un prezzo speciale: 15 euro

sabato, 23 febbraio 2019, 19:40

Una serata dedicata al pesce e ai vini del Trentino Alto Adige quella organizzata da Stefano e Davide Micheloni all'enoteca di Guamo

giovedì, 21 febbraio 2019, 19:07

La dimora di famiglia, la cantina dove nascono Testamatta e Colore, un boutique hotel, una trattoria, un wine bar per tasting and wine experience in un edificio storico al centro di Fiesole