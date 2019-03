Enogastronomia



Il Corallo, dove relax, spendibilità e qualità vanno a braccetto

sabato, 30 marzo 2019, 17:45

Molti conosceranno il Franco Mare, ristorante 2 forchette Michelin, sulla cresta dell'onda della critica nazionale e della passione gourmet. Da quest'anno, il ristorante dei fratelli Stefanini gode della giovane, ma preparatissima, mano di Alessandro Ferrarini formatosi al “De Filippi” di Varese. Seguono brillanti esperienze sotto la sapiente mano di Gioacchino Pontrelli (Lorenzo – Forte dei Marmi) e presso un’altra stella Michelin: “Schuman” sul Lago Maggiore (senza dimenticare Grand hotel Imperiale di Forte dei Marmi e il ristorante il Quirinale di Ginevra gestito dalla famiglia Reale Savoia). Creativo ma di sostanza, preciso, con le idee chiare e futuro davanti.

Ma questo non è un articolo sul Franco Mare, bensì su una delle novità più spendibili, rilassanti e goduriose della nuova stagione: il Corallo.

Il Corallo è il ristorante di giorno del Franco Mare. A cambiare non è certo la rinomata qualità delle materie prime, ma diversi cardini che ne stanno già decretando il successo. Provare per credere. Innanzi tutti si viene serviti a bordo piscina e al cospetto dell'antistante spiaggia al suono leggero della musica e delle onde del mare. Baciati dal sole, il servizio è informale, puntualissimo e non invadente. La Carta non è quella del menu serale, gourmet e Michelin, ma riecheggia di grandi classici e piatti più semplici e diretti che, tuttavia, non peccano di una virgola nel tema qualità. Anzi, risultano abbondanti e leggeri al contempo. Lo Spaghetto all'Arselle, l'Insalata di Mare Caldo, il Prosciutto Patanegra al Coltello, i Pici, gli gnocchetti o la Frittura del Tirreno. L'altro bonus sta nel fatto che in carta, Antipasti e primi hanno un costo del 20% inferiore alla Carta serale e i secondi del 30%: questo è possibile proprio per un servizio e una mise en place più alla mano (ma sempre raffinata), e per un impiattamento più tradizionale oltre che nella minor ricercatezza nel dettagli. Tutti piccoli particolari che rendono il pranzo qui uno sponsor per una cena più raffinata al Franco Mare, un'abitudine piacevole, visto che con una 30-40euro ci si può sedere per un pranzo veloce di mezzogiorno. Infine, di sicuro un relax invidiabile e davvero indovinato. Un'idea che rende merito alla ricerca nel servizio e nella filosofia di ristorazione di Davide Stefanini e, perché no, anche alla versione più tradizionale del giovane chef. Se poi ci scappa un bel pesce al forno freschissimo la scelta è vostra, così come un'ampia scelta nei vini, anche qui per tutte le tasche, meglio ancora.

Centro pieno: il Corallo rappresenta una gran bella novità dell'estate versiliese. Solo a pranzo. Qualità, prezzo, comfort ai massimi. Bravi.

Il Corallo

c/o Franco Mare solo a pranzo

Via Lungomare Roma, 41, 55045 Marina di Pietrasanta LU