Enogastronomia



L'ennesima... ultima cena delle Gazzette

lunedì, 11 marzo 2019, 23:42

Tutti o quasi i collaboratori delle cinque Gazzette alla Locanda di Bacco in via San Giorgio di Mario Mazzaro e Barbara Madrigali. Una cena, ogni volta sempre l'ultima, organizzata da tempo immemore per cementare collaboratori e collaboratrici provenienti da città ed evi diversi.

Alla Locanda di Bacco sono andati in scena i bucatini alla matriciana e il risotto ai carciofi. Più antipasto misto con bruschetta e dolce ad personam.

Dopo tanto tempo di nuovo al tavolo Franca Dini, organizzatrice di eventi in Versilia, consigliere della fondazione La Versiliana e giornalista inviata a Sanremo per conto della Gazzetta di Viareggio.

Ormai acquisita a tutti gli effetti anche Chiara Bernardini da Pietrasanta, figlia d'arte e piovuta a Lucca nell'auto insieme a Virginia Volpi, Giacomo Mozzi e Franca Dini. Dalla Versilia anche l'immancabile e ineguagliabile Riccardo Cavirani con tanto di barba al seguito. All'inizio, nelle Gazzette, erano banditi il fumo e le barbe. Ora di tempo ne è passato e ognuno, in sostanza, fa quel che gli pare.

Unica assente, giustificata da Lucca, Cinzia Guidetti che di solito siede alla sinistra del padre (putativo) ossia del direttore, l'anziano Aldo Grandi ormai più vicino agli Anta che ai Cinquantacinque.

Garfagnana presente anche con il redivivo Tommaso Boggi da Barga mentre il Michele Masotti era invitato alla trasmissione sulla Lucchese di Noi Tv. In ritardo, ma non è una novità, il mitico Loreno Bertolacci, vera e propria mina vagante per la Media Valle e la Garfagnana.

Se non ci fosse un solido legame di amicizia, di rispetto, di stima reciproca, difficilmente le Gazzette sarebbero ancora in vita.

Dei recenti acquisti presente, udite udite, anche la Eleonora Pomponi Coletti da Pisa e la Giulia Del Chiaro che, dopo un inizio a fuoco lento, sta recuperando alla grande il terreno. Con lei Annalisa Ercolini, ultima o quasi della nidiata 2018. Da Pistoia pardon, da Montecatini Riccardo Bonaguidi oltre al fotografo Antonio Tortorella e al geniaccio Lorenzo Vannucci, colui che riesce a scrivere di tutto e, soprattutto, a farlo bene.

I gemelli della notizia Gabriele Muratori e Eliseo Biancalana fedelissimi come sempre. Toh, questa volta anche la Barbarina Ghiselli ha fatto tappa e con lei, da Castelnuovo Garfagnana il Pierotti Simone e il Cosimini Andrea. Assenti ingiustificati tutti gli altri compresi quelli di Massa e Carrara.