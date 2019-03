Enogastronomia



Ospiti d'eccezione all'Officina Verzura dove cultura e cibo si incontrano

mercoledì, 27 marzo 2019, 16:43

di barbara ghiselli

“Officina Verzura”, iniziativa che farà incontrare la cultura e il cibo partirà domenica 31 marzo allo Spazio Salvetti e di Dì Lucca.tv in via Nazionale 180 a Saltocchio. Di cosa si tratta ? Lo ha spiegato, durante la conferenza stampa, Francesco Poggi, uno degli ideatori dell'iniziativa e fondatore del teatro di Verzura a Borgo a Mozzano, manifestazione che in 11 anni ha avuto più di 300 ospiti: “Abbiamo pensato ad un progetto sperimentale che unisse più esperienze e varie professionalità, un'esperienza conviviale con ospiti d'eccezione accompagnati da sapori di alto livello. Partiremo il 31 marzo dalle 20 in poi con Vittorio Sgarbi che parlerà di “La follia nell'arte”, il tutto accompagnato dall'esperienza culinaria di Gabriele Bonci di Pizzarium Lucca per la delizia dei presenti e in una location particolare ed unica come quella di Spazio Salvetti, vicino allo stadio di Saltocchio. Ci sarà inoltre la diretta streaming di Dì Lucca che permetterà di diffondere e quindi di far conoscere questa iniziativa anche fuori dai confini locali”. Poggi ha poi ricordato gli altri due appuntamenti di “Officina Verzura” saranno sempre allo stesso orario e nello stesso luogo ma con ospiti e chef diversi: lunedì 15 aprile, l'incontro vedrà protagonista infatti il giornalista e scrittore Andrea Scanzi che illustrerà la vita di “Fabrizio De Andrè. 20 anni dalla sua morte” e saranno presenti gli chef de “Il Giglio” Lorenzo Stefanini, Benedetto Rullo e Stefano Terigi che renderanno così più gustosa la serata mentre giovedì 18 aprile ci saranno gli chef Damiano Donati de “Il Punto” e Cristiano Tomei de “L'Imbuto” e l'argomento che verrà affrontato dal giornalista e scrittore Giampiero Mughini sarà “Se il destino spezza un'opera geniale”. Grande soddisfazione da parte di Stefano Ragghianti, assessore alla cultura del comune di Lucca che ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa che con ospiti e chef di alto livello si rivela sicuramente una formula vincente.

“Ero molto amico di Andrea Salvetti, (scultore, designer e gastronomo), scomparso prematuramente due anni fa, – ha dichiarato lo chef Cristiano Tomei – e questo mi rende ancor più orgoglioso e felice di far parte di questo progetto. C'è anche la voglia di condividere con gli altri e far conoscere il cibo che verrà preparato, un'esperienza che mi auguro il pubblico possa apprezzare”.

Presente alla conferenza anche Giuseppe Bini, in rappresentanza di Dì Lucca che ha evidenziato la contentezza dell'emittente nel poter dare spazio a un'iniziativa del genere, addirittura facendolo con una diretta streaming, e quindi permettendo di promuovere Lucca e gli eventi in programma nel mondo. Soddisfatta anche Patrizia Grotti, moglie di Andrea Salvetti per l'iniziativa che è anche un modo per ricordare suo marito e le sue opere; il fatto che la maggior parte degli chef che parteciperanno agli incontri fossero anche suoi amici, è sicuramente un valore aggiunto.

Alla conferenza è stato anche detto che per partecipare alle serate è necessario prenotarsi. E' possibile farlo su officinaverzura.com. E' stato evidenziato anche il prezioso apporto nell'organizzazione dell'iniziativa di Cook_inc, rivista sul mondo del cibo che nel 2018 ha vinto il primo premio assoluto ai Gourmand World Cookbook nella categoria Print Food Magazine ed è stato decretato The best food magazine in the world 2018; per questo è stata ringraziata Anna Morelli, direttrice ed editrice della rivista.

Il costo d'ingresso al singolo incontro è di 30 euro mentre l'abbonamento per le tre serate è di 80 euro. Questo progetto ha il patrocinio del comune di Lucca e del comune di Borgo a Mozzano. La libreria partner è la UBIK Lucca mentre i partners tecnici sono: LuccaBioDinamica, San Bernardo, Bacci 1925, Bonci pizzarium,birra Baladin, ristorante L'Imbuto, ristorante Il Giglio, Punto - officina del gusto, Mennucci, Ars Natura, Naturanda, Brutòn. Gli sponsor sono invece sicetelecom.it, imballcenter, Irio Bergamaschi arte e design, stabilimento balneare Moby Dick.