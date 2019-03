Enogastronomia



Sallusti, sosta da Marcucci con vista 'panoramica'

mercoledì, 27 marzo 2019, 19:30

di aldo grandi

Dopo un paio di mesi di assenza dalle sale e dai corridoi dell'enoteca Marcucci di via Garibaldi a Pietrasanta, il ritorno assume sempre le connotazioni di una sorta di rinascita enogastronomica. Fuori fa ancora freddo e si sta bene, al calduccio, alla luce delle candele immerse nella sabbia e dentro i soliti, semplici nella loro forma e funzionalità, ma altrettanto efficaci, cilindri di vetro.

Michele Marcucci è lo stesso di sempre, simile ad un gatto sornione passa da un tavolo all'altro a degustare i suoi calici di vino prezioso. Stasera ospiti del locale più fascinoso della Versilia anche gli amici dell'uomo, tre cani che si comportano, paradossalmente, con la stessa educazione dei loro padroni. Vai avanti per cercare un posto dove sederti, con il braccio destro di Michele, l'onnipresente Luca e, alla fine, ti piazzi nella seconda sala, quella al termine del lungo salone d'ingresso, non senza prima esserti accorto che, un paio di posti più in là, sta mangiando e bevendo una coppia non proprio sconosciuta: Alessandro Sallusti, da nove anni alla guida de Il Giornale, e la compagna Patrizia Groppelli, anche lei con, in braccio, l'immancabile amico a quattro zampe.

Alle nostre spalle la stanza bistecchiera dove la brace arde per cuocere bistecche e polpi gratinati. Il saluto con Sallusti è una consuetudine da queste parti e quando Patrizia ci appella con la qualifica di direttore, facciamo notare, con discrezione e umiltà, che il vero direttore di un giornale è quello che sta di fronte a lei, noi, al massimo, cerchiamo di essere dei non pessimi imitatori.

Con noi l'immancabile fotografo al nostro fianco, cominciamo a scambiarci impressioni e informazioni apprese nelle ultime ore su ciò che sta accadendo nel nostro (dis)graziato paese. In Basilicata sono in corso le elezioni regionali, banco di prova, dicono gli esperti, non solo per la tenuta del Governo, ma per vedere se il nuovo segretario del Pd ne ha azzeccata qualcuna e se i 5Stelle continueranno a riscuotere il consenso registrato a quelle latitudini alle politiche dell'estate scorsa.

Non è la prima volta che sostiamo a meno di un tiro di schioppo da Sallusti, ma, generalmente, ne abbiamo sempre rispettato la riservatezza e, almeno così ci era sembrato, la scarsa propensione alle conversazioni con degli sconosciuti.

Dobbiamo dire che lo troviamo fisicamente in ottima forma, con qualche chilo in più, il giusto, rispetto ad occasioni passate. Bel colorito e, scopriamo con piacere, ben disposto al colloquio. Tutto parte da Patrizia Groppelli che, candidamente, ci domanda come ce la passiamo da queste parti. Inevitabile l'accenno alle numerose cause per diffamazione che abbiamo avuto e che siamo in procinto di avere e qui subentra nel discorso il direttore, quello vero, de Il Giornale, la cui opinione in proposito non può che essere condivisa: l'esito dei processi per diffamazione a mezzo stampa o con altri strumenti di comunicazione dipende, sempre o quasi, dai giudici che, di volta in volta, uno si trova a incontrare.

Qualche accenno alla nostra causa di ottobre 2019 con la ex presidente della Camera Laura Boldrini e il nostro tentativo di spiegare quale sia la nostra visione in merito all'immigrazione indiscriminata di cui siamo stati involontariamente protagonisti grazie ai governi verniciati di rosso degli ultimi anni. "Una visione molto fallaciana" è il commento di Sallusti il quale, con una calma serafica e una disponibilità a sorpresa, apre la conversazione sui teme della giornata e non soltanto: "In Basilicata Salvini va a conquistarsi un'altra vittoria e un'altra regione. Ma, alla lunga, dovrà decidere cosa vuol fare e se continuare ad avere dei collaboratori di governo come i pentastellati i quali non sono proprio capaci".

Facciamo timidamente notare che la politica sul fronte immigrazione è stata la prima e la sola, fino ad oggi, a produrre gli effetti desiderati dalla maggioranza degli italiani. "Vero, ma per quanto tempo Salvini potrà affidarsi a questo tema? - osserva Sallusti - Ora è sufficiente, ma andando avanti e con l'economia che è in fase di recessione ancora una volta, sarà difficile convincere gli italiani che il principale problema è quello del rischio di una immigrazione selvaggia".

Ha ragione sulla incapacità dei 5Stelle, lo hanno dimostrato più volte, un po' di qua e un po' di là, ma quasi mai nella giusta direzione. Ma come si fa, notiamo noi, ad allearsi con Berlusconi? Sallusti non fa una piega e ribadisce che, a suo avviso, prima o poi Salvini e la Lega dovranno rivolgersi alla destra perché con i grillini non andranno molto lontano e questo governo è destinato a cadere proprio sulla politica economica e sulla necessità di una manovra correttiva.

Passa il tempo, alla fine è la volta dei saluti e dell'arrivederci a questa estate quando, come sempre, la coppia rimetterà piede sulle spiagge della Versilia. Patrizia regala ancora qualche arguto commento e chiede informazioni su una collega. Fortunatamente non più pervenuta.