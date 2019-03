Enogastronomia



Terzo appuntamento della rassegna “Lucca nel piatto”

venerdì, 15 marzo 2019, 11:57

Terzo appuntamento della rassegna “Lucca nel piatto” promossa da Confesercenti Toscana Nord Area Lucca in collaborazione con Maria Pacini Fazzi Editore. Martedì 19 marzo sarà la Trattoria Gigi in piazza del Carmine a Lucca a proporre un menù speciale per una serata dedicata alla Via Francigena. Budino di zucchine su fonduta di pecorino, zuppa alla Frantoiana, tortelli fatti in casa al ragù di carne, Rovellina lucchese rifatta al pomodoro con verdure di stagione fritte e torta fatta in casa alle erbe, sono i piatti proposti in abbinamento ad un Rosso Tenuta La Fortezza di Montecarlo. Alla serata sarà presente Ruggero Larco che presenterà il libro “La via Francigena. I piatti tipici. Storia, architettura e ricette del tratto Toscano” (in collaborazione con la casa editrice Maria Pacini Fazzi Editore).



“Proseguiamo il nostro viaggio - spiega la presidente Area Lucca Esmeralda Giampaoli – per dare forza e valore alla cucina lucchese attraverso questa iniziativa che dà visibilità a quei ristoranti, per fortuna ancora molti, che credono e investono sull’enogastronomia locale. Serate nelle quali gli ospiti non solo degustano piatti appositamente scelti in relazione al tema affrontato, ma godono anche dei racconti ad essa legati ad opere di “narratori” d’eccezione grazie a Maria Pacini Fazzi Editore che coordina le attività culturali delle serate”.



Il prezzo della serata è di 28 euro, per prenotazioni prenotazioni Gigi Trattoria 0583 467266.