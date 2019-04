Enogastronomia



Anteprima Vini, ecco il Sassicaia 2015, vino dell'anno nel mondo

sabato, 13 aprile 2019, 10:14

Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con l’edizione 2019 di Anteprima Vini della Costa Toscana, la più grande rassegna enologica della costa toscana che torna al Real Collegio i prossimi 4 e 5 maggio con oltre 800 etichette e 100 viticoltori. Come ormai da tradizione, non mancheranno i laboratori e le master class grazie ai quali sarà possibile approfondire alcune particolari tipologie di vini. Tra orizzontali e verticali, quest’anno i protagonisti saranno i vini che hanno reso la Toscana famosa nel mondo, a partire dal Sassicaia, e, per l’estero, i vini nobili francesi con il Bourdeaux. Nelle verticali invece sarà possibile apprezzare le produzioni delle tenute di Ghizzano e di Capezzana. A condurre i laboratori saranno giornalisti e produttori che, supportati dalla professionalità dei sommelier Fisar, accompagneranno i partecipanti in un viaggio all’insegna del gusto.



“I laboratori sono diventati ormai parte integrante di Anteprima Vini - spiega la presidente dell’associazione Grandi Cru della Costa Toscana, Ginevra Venerosi Pesciolini, alla guida della Tenuta di Ghizzano -. Tornano gli approfondimenti di costa toscana, che permettono di vedere, attraverso una verticale e una orizzontale, come si comportano i vini durante la maturazione e nell’arco del tempo: la costa toscana è la zona più giovane per le produzioni di vini di qualità, però sta dimostrando un grande valore e soprattutto una grande espansione e una grande crescita per il futuro. Come sempre poi ci sarà un occhio di riguardo per le produzioni italiane di livello, quest’anno con il Trefiano della Tenuta di Capezzana di Prato. Infine, la vendemmia 2015: questa sarà un’orizzontale davvero speciale, proprio per il valore di quell’annata. Il Sassicaia 2015, infatti, è stato eletto vino dell’anno nel mondo da Wine Spectator con 100/100: siamo partiti da questa bottiglia e abbiamo deciso di legarci altre produzioni di costa, a partire da Bolgheri, ma anche area grossetana, pisana e lucchese, per capire come si sono comportati i vini quello stesso anno. Questa rappresenta davvero un’occasione unica ed è possibile viverla solo ad Anteprima Vini”.



Si comincia sabato 4 maggio alle 12 con l’orizzontale di “Bourdeaux, vendemmia 1998”. Durante il laboratorio, che sarà condotto da Ernesto Gentili (collaboratore, tra le altre di Slow Food e del settimanale L’Espresso), in degustazione: Chateau Pavie Macquin, Saint Emilion - Chateau Léoville Barton, St Julien Medoc - Chateau Ducru- Beaucaillouì, Saint Julien Medoc - Château Leoville Las Cases, st Julien Médoc - Chateau Latour, Puillac - Chateau Latour Martillac, Pessac Leognan - Chateau Tertre Roteboeuf, Saint Emilion, Chateau Haut-Brion, Pessac Leonian. Alle 14 poi, ecco la prima verticale dove sarà protagonista la Tenuta di Capezzana (Prato) con “Trefiano: il vino di Vittorio”. In degustazione: 2015, 2013, 2010, 2008, 2006, 2005, 2003, 1999. Accanto a Ernesto Gentili ci sarà Beatrice Contini Bonacossi, titolare della Tenuta di Capezzana.



La seconda verticale è in programma domenica 5 maggio alle 12 e avrà come protagonista la Tenuta di Ghizzano (Pisa), presieduta dalla presidente dell’associazione Grandi Cru della Costa Toscana, Ginevra Venerosi Pesciolini. Sarà lei con il giornalista Antonio Boco a presentare il percorso di degustazione “Nambrot 1996-2016. 20 vendemmie”. In degustazione le vendemmie: 2016, 2015, 2013, 2008, 2007, 2004, 2000, 1997. Chiuderà la giornata, sempre domenica 5, la seconda orizzontale dal titolo “2015: la grande vendemmia”. Ed è qui che grande spazio sarà lasciato ad alcune delle migliori produzioni italiane, riconosciute e apprezzate a livello internazionale. Il punto di partenza è il Sassicaia 2015 della Tenuta di San Guido, eletto da Wine Spectator vino dell’anno nel mondo. Accanto a lui ci saranno Arnione (Campo alla Sughera), Avvoltore (MorisFarms), Grattamacco (Collemassari), La Regola (Podere La Regola) e Tenuta di Valgiano (Tenuta di Valgiano).

http://www.anteprimavinidellacosta.com/masterclass/