Cristiano Tomei sforna il Miracolo n° 3 del Caffè Santa Zita

mercoledì, 24 aprile 2019, 17:11

La passione per il suo lavoro, l'amore per Lucca e la voglia di far conoscere la città ai turisti, sono dei punti imprescindibili per Piero Pacini, titolare de “I gelati di Piero” in via Roma e lo dimostra anche l'ultima idea che gli è venuta recentemente: mettere il marchio del...

mercoledì, 24 aprile 2019, 10:27

XX scintillante edizione di Enolia Sabato 27 e domenica 29 (orari 11-19, 10-19), nell'Area Medicea e nel Palazzo Mediceo di Seravezza, patrimonio UNESCO dell'umanità, è in programma un intenso ed emozionante week end per gli amanti del vino di qualità, dell'olio evo toscano e dei prodotti gastronomici.

giovedì, 18 aprile 2019, 18:13

A Borgo Giannotti non c'è Pasqua senza una visita all'Angolo dolce di Sandra Bianchi dove non si soddisfa soltanto il palato, ma ci si rifanno anche gli occhi

martedì, 16 aprile 2019, 22:47

Il ristorante di Marina di Pietrasanta, rinnovato negli arredi e nel menu serale, punta sul giovane chef Alessandro Ferrarini per raggiungere prestigiosi traguardi

lunedì, 15 aprile 2019, 19:39

Il norcino di Vinchiana protagonista a la trattoria "La Tosca" di Gignano di Brancoli. Per giovedì 18 aprile, Paolo Luporini propone un menù al prezzo di 15 euro

domenica, 14 aprile 2019, 18:56

Si prepara alla Pasqua la pasticceria bar Sottopoggio di via Sottomonte 66 a Guamo. Il locale, gestito da Moira Luchi con il padre Endro e lo zio Oriando, propone per le festività una gustosa offerta di colombe e uova pasquali