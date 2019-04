Giovedì alla Tosca la serata del norcino di Vinchiana

Altri articoli in Enogastronomia

domenica, 14 aprile 2019, 18:56

Si prepara alla Pasqua la pasticceria bar Sottopoggio di via Sottomonte 66 a Guamo. Il locale, gestito da Moira Luchi con il padre Endro e lo zio Oriando, propone per le festività una gustosa offerta di colombe e uova pasquali

sabato, 13 aprile 2019, 10:14

Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con l’edizione 2019 di Anteprima Vini della Costa Toscana, la più grande rassegna enologica della costa toscana che torna al Real Collegio i prossimi 4 e 5 maggio con oltre 800 etichette e 100 viticoltori

martedì, 9 aprile 2019, 17:07

Per giovedì 11 aprile, Paolo Luporini propone un menù al prezzo di 15 euro. Il menù prevede: fettunta e crostini con olio della nuova raccolta 2019; primo con ragù bianco di porco nero; secondo di braciola di maiale con contorno di rapini di campo; dolce; acqua, vino e caffè

domenica, 7 aprile 2019, 12:26

L’associazione “Accademia della Zuppa Lucchese di Magro” del gruppo ad interesse botanico “Armonia Verde - erbi e erbe – gruppo Aloe” di Ponte a Moriano, venerdì 5 aprile presso la sede del “Lucchesi nel Mondo”, ha consegnato due attestati di omologa della gustosa tipica ed unica pietanza ad essere realizzata...

martedì, 2 aprile 2019, 19:28

Lo storico negozio di Mimmo e Claudio Tosi lascerà a fine mese Piazza S. Frediano per trasferirsi in via Mazzini 40. Al suo posto Michele Tambellini aprirà a luglio 'una pizzeria senza eguali al mondo'

lunedì, 1 aprile 2019, 16:41

Nuova serata dedicata ai piatti della cucina lucchese alla trattoria "La Tosca" di Gignano di Brancoli. Per giovedì 4 aprile, Paolo Luporini propone una "Serata all'insegna del buon gusto" con un menù al prezzo speciale di 15 euro