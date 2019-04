Enogastronomia



Il marchio del Puccini Museum su "I gelati di Piero"

mercoledì, 24 aprile 2019, 17:11

di barbara ghiselli

La passione per il suo lavoro, l'amore per Lucca e la voglia di far conoscere la città ai turisti, sono dei punti imprescindibili per Piero Pacini, titolare de “I gelati di Piero” in via Roma e lo dimostra anche l'ultima idea che gli è venuta recentemente: mettere il marchio del Puccini Museum con il profilo del celebre compositore sui tovaglioli che vengono dati ai clienti insieme al cono gelato.

Come mai ha preso questa decisione? “Durante i miei viaggi in altri Paesi – ha spiegato Pacini – quando nomino Lucca, tutti associano il nome di questa splendida città con quello del Maestro Giacomo Puccini e quindi ho pensato di mettere il marchio del museo per ricordare ai turisti che, ancora non ne fossero a conoscenza, dell'esistenza della casa natale del celebre compositore e sperando che sia anche un modo per invogliarli a visitarla”.

Pacini ha poi sottolineato l'importanza, anche per chi si occupa di “food” a Lucca, di mettere in evidenza e valorizzare le eccellenze del nostro territorio unite al garbo e alla gentilezza, caratteristiche che devono essere i valori aggiunti dell'ospitalità lucchese insieme alla professionalità di ciascuno.

Grande soddisfazione quindi per Pacini nel dare un contributo alla promozione della casa natale di Puccini e del bookshop, mettendo il marchio sui tovagliolini per gelato che rivestono il cono; già da ieri è iniziata la loro distribuzione.

Con l'iniziativa di Pacini si rafforza maggiormente l'idea di diffondere il marchio del Puccini Museum nel campo della ricettività e della ristorazione: a prova di ciò ci sono oggetti di merchandising come tazzine e bustine di zucchero con il logo che è possibile trovare in alcune attività nei dintorni.

“Tutto ciò che può essere utile a far conoscere la casa natale di Puccini – hanno dichiarato dal Puccini Museum – non può farci altro che piacere. Siamo veramente contenti dell'idea che ha avuto Piero Pacini e ci auguriamo che altri vogliano seguire il suo esempio”.