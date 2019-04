Enogastronomia



Il ristorante Franco Mare a caccia di un risultato di prestigio

martedì, 16 aprile 2019, 22:47

La location è sempre la stessa, magica, con un'atmosfera soffusa e con una musica in sottofondo mai invasiva, ma, al contrario, accogliente e distensiva. La piscina illuminata e il mare di fronte sono un unicum che pochi se non nessun altro ristorante può vantare su questo tratto di litorale. Siamo a Marina di Pietrasanta in via Lungomare Roma, il pontile del Forte è distante un paio di chilometri, ma la qualità, l'eleganza, il servizio e la passione sono anche a queste latitudini. Bellissima l'insegna luminosa sul fronte strada che rende ancora più visibile un locale che, da sempre, riscuote consensi e che, è bene dirlo, va da sé e parallelamente al bagno omonimo che ne rappresenta una cornice strepitosa e affascinante.

Quest'anno i proprietari del ristorante hanno deciso di fare un passo o, se vogliamo dire con maggiore precisione, un salto nel tentativo di scalare il successo enogastronomico nazionale conseguendo un risultato di prestigio. Franco Mare è un locale che non è legato alla stagione estiva e basta, tutt'altro, è anche e, forse, soprattutto, un luogo dove trascorrere serate in un ambiente decisamente raffinato e accattivante, mai, però, gridato e fuori posto.

La famiglia che lo gestisce ha optato per due format, uno a pranzo, il cosiddetto ristorante Corallo, dove i piatti sono più legati alla tradizione versiliese e dove i prodotti, da sempre, sono strettamente legati all'ambiente circostante e al mare. La sera, invece, spazio all'inventiva e alle indubbie capacità dello chef Alessandro Ferrarini, 36 anni, di Varese, ma residente da anni in Versilia. Materie prime di alto livello per un menu in chiave Gourmet dove si incontrano la tradizione e l'innovazione. Cresciuto ai piedi delle montagne, Alessandro non è più capace di vivere lontano dal mare dove, dopo una giornata trascorsa in cucina, ama passeggiare un paio d'ore sulla spiaggia e respirare a pieni polmoni l'aria intrisa di salsedine.

Da Franco Mare speciali sono i differenti tipi di pasta fresca. Ogni settimana la degustazione cambia e la fantasia di Ferrarini si sbizzarrisce, in particolare, con i dolci, ma non solo. Ogni pietanza, anche se elaborata, mantiene incredibilmente intatti i sapori di ciascun ingrediente.

La cantina è fornitissima di bianchi fermi e bollicine, champagne su tutti così come di ottimi rossi da abbinare ai piatti di carne più sostanziosi. Al termine della serata c'è ben poco da aggiungere se il palato e gli occhi hanno avuto il massimo della soddisfazione.

Ristorante Franco Mare

Via Lungomare Roma, 41

55045 Marina di Pietrasanta LU

Aperto a pranzo e cena.

Prenotazioni: ristorantefrancomare.com

Telefono: 0584 20187