Enogastronomia



La Pasqua del bar pasticceria Sottopoggio: "Auguri ai nostri clienti"

domenica, 14 aprile 2019, 18:56

Si prepara alla Pasqua la pasticceria bar Sottopoggio di via Sottomonte 66 a Guamo (Capannori). Il locale gestito da Moira Luchi, con il padre Endro e lo zio Oriando, propone per le festività una gustosa offerta di colombe e uova pasquali. "Vogliamo fare gli auguri a tutti i nostri clienti" affermano i titolari.

Per colombe si potranno trovare sia quelle classiche con scorza di arancia e glassatura di mandorle, sia la versione con gocce di cioccolata. Le uova, al latte o fondente, si potranno acquistare già confezionate con sorpresa all'interno. Ma c'è anche la possibilità, su richiesta, di personalizzare il regalo. Il bar pasticceria sarà aperto anche la domenica di Pasqua, il 21 aprile, fino alle 13.30, offrendo diversi tipi di dolci in tema con la giornata.

Il bar Sottopoggio è aperto dalla prima colazione all'aperitivo serale. Per pranzo propone primi, secondi, taglieri e insalate. L'offerta della pasticceria comprende prodotti per persone vegane e intolleranti al lattosio: cornetti, sfoglie e altri dolci su richiesta. Sono disponibili anche sfoglie e cornetti senza glutine. Il locale si sta inoltre dotando di un laboratorio e di macchinari per la produzione di prodotti per celiaci.

Di fianco al bar c'è l'edicola, sempre di proprietà della famiglia Luchi. Il bar pasticceria Sottopoggio è aperto dal lunedì alla domenica dalle 5.30 alle 20.30. La sera può aprire su richiesta per feste e compleanni. Per eventi e conferenze è disponibile anche una piccola saletta con una trentina di posti.