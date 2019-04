Enogastronomia



Pasqua all'Angolo dolce... sono coccole di benessere

giovedì, 18 aprile 2019, 18:13

Sandra Bianchi non è soltanto una pasticcera - e che pasticcera! - E' anche una perfezionista, che ama migliorarsi giorno dopo giorno per dare ai suoi clienti le primizie preparate con le migliori materie prime. La sua fantasia spazia in una galassia di coccole di benessere, come recita la divisa delle ragazze al banco, riuscendo a dare in ogni momento della giornata, o della settimana, o delle feste, quel che serve per godersi un po' la vita. Con lei, sempre presente, una simpatia e una carica incredibile, il papà Moreno Bianchi, affermatosi professionalmente negli States prima di rientrare a Lucca e passare, dal mondo della ristorazione, a quello della pasticceria.

Sandra Bianchi gli assomiglia in tutto e per tutto, in particolare in quella capacità di andare sempre in cerca dell'innovazione e del particolare in un mondo dove, fino a qualche lustro fa, vigevano regole immodificabili. Non passa giorno e figuriamoci per Pasqua, che alla pastiggeria di via Borgo Giannotti non si fermino, per una coccola, molti lucchesi e non soltanto, provenienti da ogni dove. Il servizio, la qualità dei prodotti, le forme, la possibilità di degustare un dolce senza necessariamente mangiare una pasta bella, buona, ma anche grossa, il pranzo dove si possono assaggiare delle vere e proprie delizie salate preparate con prodotti di primissima qualità.

In questa Pasqua non mancano, ovviamente, né le uova né le colombe che l'Angolo dolce ha esposto per coloro che vogliono andare al di là del consueto dolce industriale. C'è qualcosa di più in questi prodotti e se così possiamo dire, c'è l'amore per una professione alla quale Sandra ha dedicato tutta la sua vita.

Quindi, un po' di coccole di benessere le meritiamo tutti per cui, prima e durante le festività pasquali, un augurio condito da un assaggio non se lo nega nessuno.