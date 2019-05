Enogastronomia



Bistrò in Corte Campana, dove si mangia il pesce senza andare in Versilia

martedì, 28 maggio 2019, 22:22

di aldo grandi

Nel cuore del centro storico, in Corte Campana, parallelamente a via S. Paolino, a inizi maggio è stato aperto un ristorante, Bistrò, con l'obiettivo, tacito, ma concreto, di far mangiare il pesce senza bisogno di dover raggiungere la Versilia. Così, l'altra sera, la Gazzetta ha voluto far visita al nuovo locale che è sorto sotto l'egida di una nostra vecchia conoscenza del mondo della ristorazione: Mario Bini affiancato dalla moglie Beata Kowalska, già proprietari de Il Piccolo Mondo di piazza dei Cocomeri.