Il mondo del gelato on tour fa tappa alla Cremeria Opera

Altri articoli in Enogastronomia

sabato, 4 maggio 2019, 13:52

Grande afflusso di persone fin dalle prime ore della mattina per Anteprima Vini della Costa Toscana 2019, la più grande rassegna enologica dedicata ai vini della Toscana costiera, in programma fino a domani sera al Real Collegio di Lucca

venerdì, 3 maggio 2019, 12:02

Nell’edizione 2019 in programma un workshop sul vino nato dalla profonda amicizia che lega 5 produttori della Lucchesia

giovedì, 2 maggio 2019, 14:50

Torna a Lucca, il 4 e 5 maggio, l'appuntamento per scoprire, in anteprima, le produzioni vinicole 2018 e per degustare le annate migliori dei vini nati lungo la costa Toscana

sabato, 27 aprile 2019, 10:05

Non solo grandi vini ma un'esperienza nel gusto a 360 gradi. Sono molte le novità dell'edizione 2019 di Anteprima vini della costa toscana, la più grande rassegna enologica della Toscana costiera

mercoledì, 24 aprile 2019, 17:11

La passione per il suo lavoro, l'amore per Lucca e la voglia di far conoscere la città ai turisti, sono dei punti imprescindibili per Piero Pacini, titolare de “I gelati di Piero” in via Roma e lo dimostra anche l'ultima idea che gli è venuta recentemente: mettere il marchio del...

mercoledì, 24 aprile 2019, 14:32

C'è un pizzico di sapore di mare nel nuovo biscotto, il Miracolo n° 3, sfornato dal Caffè Biscotteria Santa Zita di piazza San Frediano