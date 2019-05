Enogastronomia : Pietrasanta



Il Posto, delle sorprese: una cucina raffinata ma sincera

mercoledì, 8 maggio 2019, 11:28

di Marco Bellentani

Il Posto, delle sorprese. Sì. Abbiamo più volte visto all'opera Simone Andreano con i fidi Massimiliano Lalli e Aziz Berkis, in quello scrigno di opere d'arte, che la passione personale di Simone, ha forgiato nel corso di questi anni. Siamo davanti alla Rocchetta Arrighina di Pietrasanta, in Piazza Carducci, viatico per Cenatown, come direbbe Toscani. E, tuttavia, Il Posto rimane sostanzialmente fuori da schemi abusati in città e si ritaglia via via sempre un più come considerevole “luogo” tra i ristoranti da provare.

Fuori dalle dinamiche dei gourmand, Andreano spesso li sorprende con una cucina che punta ad un tocco di raffinatezza, anche grazie alle capacità e alla maniacalità di Lalli, ma fa rotta decisamente sul tradizionale, il copioso, il riconoscibile sposando la teoria “mangiamo bene, mangiamo con soddisfazione” di Andreano, appoggiato dall'incredibile produttività di Berkis, cuoco di origini marocchine.

Forse, la capacità del team di Andreano sta proprio nel darci qualcosa che stimola memoria, ma che non si trova almeno in questa forma da altre parti. Così il crudo fuoriesce dai piattoni di tutto un po' e si concentra su un Salmone marmorizzato, il famoso Tonno Tonné che ci ricorda i pranzi da bambino e una battuta di gamberi impreziosita da mango e passion fruit. Una spruzzatina di bergamotto e stop: piatto concluso, mangiato e goduto.

Tradizione e cotture rivivono nell'Uovo alla classica bassa temperatura, con puré, formaggio (leggasi fonduta di parmigiano almeno 36 mesi) e tartufo grattato copiosamente dalla mano generosa di Simone. Nei secondi, questo è noto, Il Posto si lancia su pesci al forno o soluzioni all'isolana senza disdegnare la pesca viareggina e qualche piatto di carne, ma la nostra visita, questa volta, vuol fermarsi sul succulentissimo Spaghetto aglio olio e peperoncino – un evergreen - con tonno crudo, pomodoro, capperi ed olive. Un tocco di puttanesca, tanta tradizione italiana e una soddisfazione che unisce palati affamati come quelli più ricercati.

Chiudiamo con una massima del Patron Andreano: “La tradizione e la fantasia mischiate sapientemente rendono il menù di particolare appetibilità (popolare, ndr) ed interesse (gourmet, ndr)”. Vero. Questo è il Posto.

Ristorante il Posto Wine & Food © 2014



Piazza Carducci 12 – Pietrasanta – 55044 – Lucca



Tel. 0584791416