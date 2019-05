Enogastronomia



Il tempo di Michele Marcucci

venerdì, 24 maggio 2019, 01:12

Tarda l'estate, ma lui, Michele Marcucci, è lì, pronto con la sua enoteca, ad accogliere i viandanti e tutti coloro che si triovano a transitare per il cuore di una delle città più belle della Toscana. Via Garibaldi è praticamente deserta, eppure le luci, tenui, illuminano i tavoli vuoti di fronte ad uno dei più conosciuti locali della Versilia, l'Enoteca Marcucci. Siamo a maggio, ma fino ad oggi il tempo, inclemente, ha tradito le aspettative eppure tutti sanno che, come ogni anno, appena esploderà il caldo, migliaia di visitatori si riverseranno per le strade della Piccola Atene e molti di loro siederanno alla corte di re Michele, sì, proprio e sempre lui, che ogni anno ha un anno di più, ma la stessa voglia di sempre, il medesimo sorriso furbo e smaliziato di chi sa dove dorme il polpo. E noi, come ogni volta, il polpo alla griglia ce lo facciamo preparare e ce lo degustiamo annaffiato con un Franciacorta che non lascia spazio a ripensamenti.

Seduti come sempre all'interno del locale, nel corridoio che unisce l'entrée all'ultima sala in fondo, il lume di candela a trasmetterci la solita, unica e immancabile atmosfera. Re Michele e il suo fido scudiero, il sommelier Filippo Manfredini, sono lì, anche loro seduti, ma intenti ad aggiornare, correggere, cancellare la enorme carta dei vini dell'enoteca che, non dimentichiamo, si è aggiudicata le tre bottiglie del Gambero Rosso e scusate se è poco. Ci sono da inserire, in questo libro di Bacco, i vini acquistati da Michele nel suo tradizionale viaggio in Borgogna alla chiusura della stagione. E poi le nuove bottiglie di champagne e i vini di Bordeaux. Per non parlare di tutte le nuove annate dei vini toscani e piemontesi, prelibatezze e delicatezze per palati sopraffini.

"La carta dei vini - spiega Filippo - contiene 3020 vini". Una enormità.

Stasera, a cena, tra gli altri, due turiste provenienti dal Belgio, esattamente da Bruges, Kathleen e Virginie, la prima guida turistica decollata qualche giorno fa per Pisa dove, una volta atterrata, si è occupata dei tre tour in Vespa lungo le strade della Toscana insieme ad altri otto connazionali tutti innamorati del nostro Paese. Ieri hanno trascorso una giornata a Lerici, sul mare, dove, ad un bar, hanno acquistato due spritz, due prosecco e un piatto di assaggi, roba da soddisfare sì e no un palato nemmeno tanto anelante. "Abbiamo speso 70 euro - dice Kathleen - e abbiamo dormito spendendo, per una notte, 290 euro. Ma la stessa camera, sul mare, a luglio e agosto costa 790 euro". Uno sproposito aggiungiamo noi.

Stasera da Michele sono in numero decisamente superiore le rappresentanti del gentil sesso. Siamo ancora in quelle serate in cui è possibile trovarsi immersi in un tempo fuori dal tempo, il tempo di re Michele.