Enogastronomia



La Tosca, il giovedì è sempre speciale

mercoledì, 15 maggio 2019, 23:17

Alla trattoria "La Tosca" di Gignano di Brancoli il giovedì è sempre speciale. Per il 16 maggio, Paolo Luporini propone un nuovo menù al prezzo di 15 euro.

Il menù prevede: antipasto di fegatino toscano e fettunta; primo di rigatoni con ragù lucchese; secondo di rovelline alla lucchese e fagioli all'uccelletto per contorno; dolce; acqua, vino e caffè.

Come di consueto sarà disponibile anche il menù alla carta e la pizzeria con forno a legna. È gradita la prenotazione.



Per informazioni:

Trattoria La Tosca

via Pieve di Brancoli 6179

Gignano di Brancoli (Lucca)

Telefono 0583 965016 - 3209033186