Enogastronomia



Torna Anteprima Vini della Costa Toscana

giovedì, 2 maggio 2019, 14:50

Ben più di 800 etichette per un totale di oltre 100 viticoltori, provenienti dalle province toscane bagnate dal mar Tirreno. Vini da assaggiare in anteprima e annate che hanno fatto la storia per un percorso enologico unico che porta a Lucca tutte le produzioni migliori del territorio toscano costiero. Sono questi i numeri della 18esima edizione di Anteprima Vini della Costa Toscana, la più grande rassegna enologica dedicata ai vini della Toscana costiera, organizzata dai Grandi Cru della Costa Toscana e da Event Service Tuscany, che richiamerà all'ex Real Collegio di Lucca, sabato 4 e domenica 5 maggio, moltissimi appassionati e addetti ai lavori per degustare l'esclusiva produzione dei produttori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara. Un appuntamento che quest'anno si arricchisce di ulteriori novità, la più importante delle quali è rappresentata dalla rassegna "Artisans of Taste" (www.artisansoftaste.it), il percorso gastronomico (a ingresso gratuito) che si svilupperà al piano terra proponendo prodotti, combinazioni e laboratori degli artigiani del gusto.



La manifestazione è stata presentata questa mattina (giovedì 2) da Valentina Mercanti, assessore al commercio del Comune, Alessandra Guidi, fondatrice di Event Service Tuscany e organizzatrice dell'evento, Moreno Petrini, proprietario della Tenuta di Valgiano e rappresentante dell'associazione Grandi Cru della costa Toscana, Francesco Franceschini, presidente del Real Collegio, Manrico Ferrucci, direttore del Teatro del Giglio.





MANIFESTAZIONE E LABORATORI. Nei saloni del piano nobile sarà allestito un gran gala di banchi di assaggio dove poter incontrare direttamente l'artigiano del vino. Una sala riservata agli addetti ai lavori esplorerà la vendemmia 2018: occasione unica per degustare i campioni in botte dell'annata appena trascorsa. Anteprima Vini presenterà una galleria di produzioni della Costa, da Massa Carrara fino a Grosseto passando per Lucca, Pisa e Livorno. Non solo le più note etichette che contribuiscono a confermare la reputazione della Toscana nel mondo, ma anche giovani aziende che scelgono una strada di autenticità nelle proprie produzioni, esplorano i temi del biologico e del biodinamico e decidono di presentarsi attraverso i volti dei vigneron che personalmente raccontano le loro storie d'impresa.



Non mancheranno le masterclass (www.anteprimavinidellacosta.com/masterclass) sempre più prestigiose. Torna anche quest'anno, dopo il successo dell'edizione 2018, il Sassicaia, nell'orizzontale "2015: la grande vendemmia", che si sviluppa intorno al Sassicaia 2015, eletto vino dell'anno nel mondo, e valorizza altri vini della costa Toscana di quella stessa annata. Si prosegue poi con grandi cantine e grandi annate, con il laboratorio "Bordeaux vendemmia 1998" grazie al quale sarà possibile scoprire l'invecchiamento dei nobili vini francesi. Due verticali per raccontare due storie di prestigiose aziende e prestigiosi rossi toscani: la verticale di costa "Nambrot. 1996-2016. 20 vendemmie" di Tenuta di Ghizzano; "Trefiano: il vino di Vittorio, annate 1999-2015" della Tenuta di Capezzana. Con "1968, un vino, un territorio, una Doc", verranno celebrati i 50 anni di vita della Doc Colline Lucchesi, nata dalla sinergia di 5 aziende: Fattoria Sardi Giustiniani, Colle di Bordocheo, Fattoria Maionchi, Valle del Sole, Fattoria La Maulina. Infine, ospiti nazionali e internazionali accompagneranno il visitatore nel viaggio di degustazione, supportati dalla professionalità dei sommelier della Fisar.



ARTISANS OF TASTE. Al piano terra, nel chiostro, spazio invece a una nuova rassegna a ingresso gratuito: "Artisans of Taste", un giardino dei sapori che si affianca alla degustazione del vino, ideato e prodotto da Event Service Tuscany e sviluppato da Carlo Baducci, Il Cuore Ricevimenti, in programma sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 maggio. Un viaggio nell'Italia delle eccellenze, che creano ogni giorno originali proposte gastronomiche capaci di unire la tradizione con la ricerca, il biologico con la garanzia di qualità. Dai formaggi ai salumi, dalla biscotteria ai dolci e all'arte della pasticceria, dal riso alle castagne e alle farine. E poi ancora birre artigianali di Costa toscana e degustazioni guidate alla scoperta dei segreti dei prodotti presentati. Non solo vino, non solo cibo anche sigari e distillati con un'introduzione al mondo della miscelazione curata da Mauro Picchi ogni pomeriggio dalle 17.30.

CONTAMINAZIONI. Torna anche quest'anno la collaborazione tra Anteprima Vini della Costa Toscana e Lucca Classica Music Festival. Nella due-giorni al Real Collegio sarà infatti possibile assistere a veri e propri assaggi musicali: nella giornata di sabato, alle 11.15, con Lucca Classica Brass Band - Quinto Aere e alle 17 con Michela Lombardi, voce, e Piero Frassi, pianoforte; domenica 5 alle 11 con Lucca Classica Brass Band - Quinto Aere.







Per info www.anteprimavinidellacosta.com; www.artisansoftaste.