Enogastronomia : marina di pietrasanta



Una stella sul mare

lunedì, 27 maggio 2019, 22:12

di aldo grandi

Ogni volta che si varca l'ingresso, sul viale a mare, del ristorante-Bagno Franco Mare, le luci della sera trasmettono sensazioni e atmosfere d'altri evi. All'orizzonte, con il sole che muore alle Cinque Terre, un mare che, se calmo, ispira un forte desiderio di tranquillità, di pace, di rilassatezza. Parcheggio ampio con al centro un'aiuola di palme. Bella l'entrée del locale, con il servizio impeccabile di accoglienza appena entrati. La sala è ampia, ma raccolta, gli arredi semplici, ma di gran gusto, una vetrage che limita, in inverno, l'accesso alla piscina illuminata che divide il ristorante dalla spiaggia. Le luci sono delicate, ma efficaci, il silenzio non viene scalfito dai commensali, suddivisi in tavoli distanti il giusto e riservati.

Massimiliano Martino è lo specialista dei cocktail e il suo Franco Mare è, semplicemente, da provare: tequila, rum bianco, Curacao blu e lime. Deliziosi anche gli analcolici. La Gazzetta ha immortalato Martino sia durante la preparazione dei cocktail a centro sala, sia quando, a fine cena, si è presentato con tutto l'occorrente per preparare un dolce alla frutta flambée.

Se vuoi vivere un'esperienza di rara bellezza, sia estetica, sia geografica sia, ovviamente, enogastronomica, la sosta a Franco Mare è, pressoché obbligata, sul lungomare Roma a Marina di Pietrasanta civico 41. Ai fornelli lo chef Alessandro Ferrarini, che a pranzo cattura con i piatti tradizionali della cucina locale e marinara mentre la sera si diletta con una cucina Gourmet dove i sapori sono intatti e i piatti accattivanti.

Alla Gazzetta, ormai, siamo abituati bene. Ci accolgono con un polpo arrostito con sedano, rape e puntarelle. Quindi delle trenette 'Mancini' - dal nome del pastificio sulle colline marchigiane - con fasolari, bottarga e cime di rapa. Dopo è la volta di un carré di sogliola con indivia, limone e daikon. E per finire, last but not least, la frutta flambée roba da far venir la voglia di bissare e anche qualcosa di più. Il tutto, dall'inizio alla fine, annaffiato con un ottimo Franciacorta.

A queste latitudini gastronomiche il tempo vola via e, contemporaneamente sembra essersi fermato. La nuova cucina di Franco Mare rappresenta il tentativo di raggiungere quella soglia di perfezione che, senza ombra di dubbio, è, ormai, ad un millimetro dall'obiettivo.

Indirizzo: via Lungomare Roma, 41, 55045 Marina di Pietrasanta

Orari: chiude alle 23 ⋅ Apre alle 12. Aperto tutti i giorni

Prenotazioni: ristorantefrancomare.com

Telefono: 0584 20187