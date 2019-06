Enogastronomia



A Lucca McDelivery, il McDonald's a domicilio

giovedì, 6 giugno 2019, 19:51

E' arrivato anche a Lucca McDelivery, il servizio che porta il cibo McDonald's direttamente a casa del cliente. Per usufruirne basta fare l'ordinazione online per poi poter ricevere alla propria abitazione quanto richiesto. "Si può prenotare a distanza di tempo, anche la mattina per la sera" ha garantito Pino Iacopelli, che nel comune di Lucca è titolare del ristorante McDonald's di Viale Europa a San Concordio.

Ma quali sono i passi da fare per poter gustare il proprio menu preferito senza spostarsi dalla propria casa? Per cominciare, bisogna prima di tutto andare sul sito https://www.mcdonalds.it/mcdelivery e poi scaricare la app per effettuare l'ordinazione. Una volta scaricata l'applicazione si potrà verificare se il proprio indirizzo è coperto dal servizio di consegna e quali sono i costi e le condizioni.

Attualmente, a Lucca McDelivery si avvale delle consegne a domicilio effettuate dai rider della Deliveroo e il servizio copre il centro storico e l'immediata circonvallazione. Effettuato l'ordine, il cliente riceverà quanto richiesto nell'ambito dell'ampia offerta di prodotti McDonald's, che va dai famosissimi hamburger ai gelati.

"McDelivery è già attivo su Pisa, dove sta facendo numeri importanti A Lucca il servizio è partito una decina di giorni fa" ha spiegato Iacopelli. L'imprenditore è titolare di ben cinque ristoranti McDonald's tra le due province.