Enogastronomia



Pasticceria Pinelli a Lunata, un'esplosione di sapori e colori

mercoledì, 5 giugno 2019, 04:49

"Sta andando tutto bene, sono contenta" ha detto Helen Cordoni facendo un bilancio dei primi sei mesi di apertura della Pasticceria Pinelli di Lunata (Capannori). Con il padre Ademaro e la madre Renza Borelli, Helen gestisce il nuovo locale e quello omonimo e ormai storico di via Beccheria a Lucca.

Pasticceria artigianale fin dall'inizio, da poco il nuovo locale si è dotato di un proprio laboratorio. "Mentre prima portavamo tutto da Lucca adesso sforniamo i dolci e i salati direttamente a Lunata – ha detto Helen Cordoni –. Così uno la mattina sente già tutto il profumo". Intanto il locale si sta attrezzando per la stagione estiva. A giorni saranno messi alcuni tavolini all'esterno e si adeguerà al nuovo clima l'offerta dolciaria. "Ora con il caldo inizieremo a fare prodotti più freschi, come semifreddi e dolci con la frutta" ha detto la Cordoni. È in preparazione anche un piccolo spazio per la vendita di gelati.

Sono diversi i clienti che hanno preso a frequentare il bar della nuova pasticceria. "La clientela si sta fidelizzando e abbiamo anche ritrovato dei vecchi clienti (della pasticceria di via Beccheria ndr) che si erano allontanati perché non venivano più in città" ha proseguito la titolare. Oltre che a sfornare i prodotti per il banco, la pasticceria lavora molto preparando pietanze su ordinazione. In sei mesi di attività, la titolare ha già avuto modo di notare qualche differenza tra i gusti dei clienti di Lunata rispetto a quelli della città. "Abbiamo scoperto che a Lunata piace tanto il cioccolato" ha rivelato la Cordoni con un sorriso.

Il nuovo locale è dotato di un parcheggio, il cui ingresso sarà a breve ulteriormente ampliato. "Abbiamo scelto questo posto – ha rivelato la titolare – per la sala sopra che è bellissima". Sopra il bar si trova infatti la "Sala Margherita" (dal nome della figlia di Helen) che è a disposizione per feste private, riunioni e convegni. In tutto sono in sei i dipendenti che lavorano nella pasticceria, oltre alla titolare.

La Pasticceria Pinelli a Lunata si trova in via Pesciatina 146. È aperta dalle 7 alle 20, dal martedì alla domenica. Il lunedì è il giorno di chiusura.