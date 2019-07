Al ristorante Erasmo va il prestigioso premio Giovanni Nuvoletti

Altri articoli in Enogastronomia

lunedì, 8 luglio 2019, 16:15

Evento di grande spessore internazionale e culinario a Villa Maya per il prossimo 20 luglio: 'A night of culinary magic in Tuscany'. Villa Maya si trova nel pisano, a Latigliano di Cascina (PI) e si presenta come una fattoria toscana immersa in 25000 mq di verde.

domenica, 7 luglio 2019, 17:56

Location ideale, tra le preferite, per gli eventi gastronomici curati da Lo Stuzzichino Events di Lucca, che offre il servizio catering e banqueting nelle più belle dimore storiche dell’alta Toscana

venerdì, 5 luglio 2019, 10:05

Ogni sabato e domenica fino al 28 luglio, a Massa Macinaia, nell'area verde adiacente il Piazzale Monica del Grande in via Sodini n.66 si rinnova l'appuntamento con la 26^ Sagra del Fungo Porcino con Polenta, organizzata dalla Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito

giovedì, 4 luglio 2019, 13:25

Il made in Lucca agroalimentare al Villaggio Contadino di Coldiretti a Milano. Ci saranno anche gli agricoltori e molti dei prodotti del paniere agricolo ed agroalimentare della provincia di Lucca al Castello Sforzesco da venerdì 5 a domenica 7 luglio

martedì, 2 luglio 2019, 12:26

Piazza d'onore per Simone Vergamini mentre sul terzo gradino del podio a pari merito si sono classificati Luca Matarazzo e Daniele Palavisini

lunedì, 1 luglio 2019, 16:45

Dopo lo champagne Basetta, un must delle estati versiliesi, Michele Marcucci ha voluto affiancargli il suo Franciacorta Brut, un bollicine imperdibile