Enogastronomia



Alla Tosca da Paolino dove c'è trippa anche per i gatti

martedì, 23 luglio 2019, 08:53

di aldo grandi

Vero. Ci metti un po' per arrivare, prima la strada del Brennero passando per Ponte a Moriano e Vinchiana, poi tutta quella serie di tornanti che nemmeno al Tour de France. Siamo, gente, in Brancoleria, zona tra le più panoramiche e verdi della Lucchesia, sperduta tra boschi e tracce di antichi tesori, d'estate un fresco che non ti dico e in inverno tutti a coprirsi col maglione perché, a queste latitudini fa, effettivamente, un po' freddo. Nelle notti estive capita spesso di incrociare volpi che attraversano la via o gatti più o meno selvatici ancora abituati a procurarsi il cibo senza necessariamente mangiarlo da quelle orribili scatolette preconfezionate che a pensarci bene fanno tanto teoria Gender anche loro.

Dopo aver svoltato un po' a destra e un po' a sinistra, eccoti il luogo dove trovare parcheggio non è facile, ma sicuramente possibile, soprattutto, se si ha voglia e fiato per cimentarsi in qualche decina di metri di salita. In piazzetta, a Grignano di Brancoli, con tanto di muro di cinta sopra il quale sta la terrazza panoramica, ecco il ristorante-trattoria Da Tosca di Paolino. Paolino chi? Paolino e basta, lui è il protagonista di questo locale che, magari, può far storcere la bocca a coloro che sono abituati alla cucina Gourmet, ma che, quatto quatto, accoglie tra le sue mura e ai suoi tavoli personaggi illustri e notabili della città che conta.

Diciamo che da Lucca ci si impiega una ventina di minuti e forse anche qualcosa di più, ma la vista che si gode sul Serchio e più in giù fino alla città è di quelle che meritano il sacrificio. L'estate in terrazza ha un valore inestimabile, il servizio è, salvo i pienoni e i doppi turni del week-end quando è meglio prenotarsi in largo anticipo, da schegge con due camerieri che volano come fossero in quattro. Ai fornelli Paolino ordina e dirige.

In tavola il menu colpisce per il costo contenuto quando, ad esempio, la qualità della pizza, stratosferica tanto è soffice, leggera e digeribile, meriterebbe un prezzo più alto se si pensa che non supera i sei, massimo sette euro. Per non parlare degli altri piatti, dai tordelli ai maccheroni, dagli spaghetti ai secondi piatti che, con la tagliata, battono tutto il battibile. Ecco, se c'è una cosa che non si può non assaggiare alla Tosca è proprio la carne, scelta, curata e frollata personalmente da Paolino, un taglio morbido che non teme rivali. Per il resto piatti gustosi, semplici, tipici della cucina lucchese, circondati da un'atmosfera lontana anni luce dalle paiellets dei grandi chef stellati, ma vicino, molto vicino al cuore e all'anima della gente comune.

Il ristorante è chiuso il martedì per riposo settimanale, ma per il resto, piatto ricco, mi ci ficco. E se avete gli occhi giusti per vedere e le orecchie aperte per sentire, vi accorgerete di quanto e quanta gente frequenta queste altitudini, gente che ama la semplicità e la cucina lucchese di una volta, senza tanti fronzoli, ma, soprattutto, senza tante seghe. Certo, c'è di meglio, ma se si pensa che al peggio non c'è mai fine, qui si sta da dio. A prova di scommessa.

Ristorante Da Tosca

Via Pieve di Brancoli, 6179, Lucca LU

Orari: chiuso il martedì, apre il mercoledì alle 18.30

Telefono: 366 256 3497