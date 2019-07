Enogastronomia : 3-4 Agosto Mulazzo (MS)



Cristiano Tomei Superstar al Bancarel'Vino

martedì, 30 luglio 2019, 19:00

La 36° edizione del Bancarel'Vino, lo storico premio dei vini della Lunigiana Storica, prevede una decisa sterzata a favore del territorio, del vino di vignaioli e di spettacoli che possono, divertendo, far cultura gastronomica. la manifestazione di Mulazzo, piccolo paese vicino a Pontremoli, promette davvero bene e merita di essere aggiunta alla vostra agenda (3 - 4 agosto dalle 17 ale 23). Per l'evento in se, per la gara, per i vini e per un protagonista di grande spessore (e non sarà l'unico) che con il suo Imbuto - stella Michelin - rappresenta un vanto per Lucca.

Ma andiamo con ordine: "Più vino, più eventi, più show ed intrattenimento" - recita il comunicato di Coldiretti Massa Carrara regista di questa edizione con la guida di Marco Bellentani come direttore artistico. 150 etichette in assaggio e più cucina per un pubblico che ama, insieme al vino, scoprire attraverso i cinque sensi l’unicità dei prodotti agroalimentari lunigianesi ed apuani preparati e cucinati da chef stellati e cuochi emergenti. Saranno più di 50 i vini in gara per le seguenti aziende, blasonate e meno conosciute, ma oltremodo interessanti da scoprire: Terenzuola, Lunae, Vini Apuani, Pascale Francesca, Giacomelli, Le Canne, Terre di Agnolo, Verona Marco, S.A. Beatrice, Cima, Calevro, Il Moretto, Cantine Ramarro, In Candia Bio, Belfior, Tenuta Lodolina, Vigne Conti, Fedespina, L'Altradonna, Fiori di Melo, La Maestà, Sodini, Ruschi Noceti. Vi saranno 4 premi: Miglior Vino Bianco d'annata, Miglior Vino Rosso d'annata, Miglior Bianco Vecchie annate (fino al 2017), Miglior Vino Rosso Vecchie annate (fino al 2016). Sarà super anche la giuria del concorso che si riunisce domenica 4 agosto (ore 10.00) per le degustazioni alla cieca: Eleonora Cozzella (Repubblica), Aldo Fiordelli (Guida Espresso), Divina Vitale (Bolgheri News), Urano Cupisti (Corriere del Vino), Marco Bellentani (Direttore Artistico Bancarel’Vino e giornalista), Filippo Mazzorana (Enologo, Fattoria Terranuova), Francesco Sarri (enologo), Davide Bonucci (Sangiovese purosangue e Enoclub Siena). Ad introdurre le tipologie, coordinare la degustazione rigorosamente alla cieca sarà il presidente della Giuria, Beppe Pieretti, sommelier e owner di Pane e Pomodoro a Massa. Premiazione domenica 4 agosto alle ore 18.00.

Tantissimi gli eventi e le possibilità di scoprire i prodotti lunigianesi sino a due principali appuntamenti: quelli di sabato 3 alle 19 “Marocca vs Marocco” (ore 19.00), la “Cosmetica e vino” a cura di Matteo Bacci dell’azienda agricola “Speziali Lauretani” che produce prodotti di cosmetica utilizzando la vinaccia dell’azienda agricola di Andrea Bocelli (ore 19.30), “L’Eucalipto ed il suo utilizzo” con la prima filiera Made in Tuscany a cura di Elena Giannini (ore 20.00) ed il talk show con le imprenditrici toscane coordinato da Marina Fruzzetti ed Alessandra Menegalli con Silvia Bellè, Alice Conti, Francesca Pascale e Piera Mosti (ore 20.30), un’appendice del Bancarella Cucina (ore 21.30) . Infine, domenica il boom con il nostro Cristiano Tomei, che tra una puntata e l'altro dei suoi show televisivi, un piatto e una creazione da l'Imbuto, trova il tempo per un'istallazione memorabile: l'orto edibile a base di prodotti offerti dagli associati di Coldiretti Massa Carrara e il Pollaio. Gran finale con La Carbonara Perfetta insieme alla giornalista Eleonora Cozzella. In mezzo, l'esuberante Tomei, la sua filosofia, il suo braccia libero sui temi enogastronomici.

Bancarel'Vino 2019

Mulazzo (MS)

3-4 agosto 2019

dalle 17 alle 23

inizio spettacoli 19

Calice: 5 euro + coupon di degustazione per i vini in esposizione e vendita