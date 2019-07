Enogastronomia : PIETRASANTA



Fubi's, un ristorante per l'estate

lunedì, 1 luglio 2019, 14:36

di Marco Bellentani

Fubi's si trova a Pietrasanta, in Corte Lotti. E', guide e apprezzamento del pubblico alla mano, uno dei ristoranti più interessanti e variegati della Versilia. Dopo il trasferimento da Viareggio a Pietrasanta, Stefano Fubiani, il fondatore, ha arruolato la pupilla di Cracco, Lucia Tellone tra i fornelli, confermando in sala un personale preparato, gentile, accogliente per un servizio preciso ed informale. Un ristorante per l'estate, perché, nello splendido teatro di Corte Lotti si può davvero vivere un'esperienza culinaria importante, mangiando a soddisfazione - perché non è che si debba per forza estetizzare la cucina a discapito della porzione - ad un prezzo medio di 40 a persona vino escluso con degustazioni di terra o di mare a 45 dolce compreso.

Poche sere fa orsono, abbiamo partecipato alla simpatica serata social, di presentazione nuovo menu, che Fubiani indice per far esprimere i clienti a suon di voti e commenti su cosa è piaciuto di più e di meno della nuova proposta e del servizio. Una condivisione che presenta in maniera esaustiva il menu estivo del locale. Tra le nuove proposte, sfiziosa l'Insalata di razza, con i vegetali acidulate da chef Tellone, quindi cipolla, lamponi e limone. Fubi's rivisita un classico del pesce locale, in olio cottura. Ben cotto, ben fatto. Altro piatto quasi "signature" sono i Fegatini di pollo, con il ravanello fermentato, il pan brioche la ciliegia e il sedano arricciato nel ghiaccio. Sull'onda di un'eccellenza davvero gustosa sono i fantastici Maltagliati con ragù di carni bianche e salicornia. Piatto delicato che esce fuori alla distanza con una pasta gustosa e una nuance di fondo davvero persistente. Buono e succulento anche il Petto d'anatra presentato con il cacao fava tonka (di consistenza friabile), porri e una crema di albicocche davvero suadente. Fubi's di questo periodo significa anche piattti del territorio, vedi gli Spaghetti con le arselle sgusciate, oppure le Acciughe fritte e le divagazioni su Tonno e Pesce Nero. Buoni i dolci e magistrale l'Insolita Insalata. Freschezza, simpatia, bel clima. Infine, precisa e a pennello la carta dei vini, studiata da Fubiani e Lenzetti in un clima di ricerca, diversità, abbinamento col menu.

Una cena d'estate da godersi appieno. Bravi.

Fubi’S

Via Oberdan 53

Pietrasanta (LU)

0584 192 1548

info@ristorantefubis.it