Great Culinary Minds in Toscana: una cena evento a Villa Maya

lunedì, 8 luglio 2019, 16:15

Evento di grande spessore internazionale e culinario a Villa Maya per il prossimo 20 luglio: 'A night of culinary magic in Tuscany'. Villa Maya si trova nel pisano, a Latigliano di Cascina (PI) e si presenta come una fattoria toscana immersa in 25000 mq di verde. Un luogo onirico, tra benessere e voglia di buona cucina.

Internazionale perché vede lo zampino di Great Culinary Minds, fondata nel 2013 da Ursula Avella, come azienda di marketing enogastronomico e brand building per il settore con famosi eventi nelle città di New York, Los Angeles, San Francisco, Miami e non solo. Culinario perché per caratura di ospiti presenti, grandi artigiani, chef e produttori, si prospetta come una delle chicche estive davvero imperdibili.

Gli ospiti saranno di grande respiro. Innanzi tutto, Emanuele Romani, ristoratore di successo che vive a Los Angeles e da decenni contribuisce, sulla West Coast statunitense, alla promozione della cultura enogastronomica Italiana nella sua integrità' culturale, avviando locali per conto di celebrità' del calibro di De Niro e, di recente, il N.10 Restaurant di Alessandro Del Piero a Los Angeles. Altri volti noti, Sandra Rosy Lotti, Ambra Romani, Germana Valentini (produttrice Mediaset). Ma non finisce qui, perché l'eccellenza si sentirà anche nei protagonisti dei piatti e delle leccornie della serata.

L'evento si snoderà con un'apertura dedicata ai produttori locali e non che esporranno i propri prodotti e condurranno le degustazioni nella splendida cornice di Villa Maya. Poi la cena. Protagonisti, innanzi tutto, lo chef Alessio Da Prato di Toscana Saporita Cooking School. Scuola di cucina nata in America per volere della madre Sandra Lotti e operante, oggi, in Italia per tramandare, ai bordi del lago di Massaciuccoli, la vera cucina toscana. Dopo antipasti e primo a cura di Da Prato, seguirà il secondo di pesce della resident chef di Villa Maya Susy Fantei e un secondo di carne del famoso macellaio Michelangelo Masoni, una Pancia Rollé cotta a bassa temperatura. Masoni sarà protagonista anche del tasting iniziale con una fantastica spalla di Manzo Nero tagliata al coltello, a la mo di prosciutto, proveniente dal suo progetto Filiera Totale con Pantano Carni. Finale con il volto noto di Ambra Romani, volto de 'La Prova del Cuoco' da circa 10 anni, che preparerà' un dessert.

Non mancheranno interventi degli ospiti sulla filosofia di un mondo buono da mangiare e sostenibile, nonché vini italiani, francesi e californiani. Cultura, filosofia, clima di festa, cibo d'eccellenza italiana e la finestra internazionale, che mette la nostra terra e la nostra ricchezza in contatto con gli states e la grande domanda internazionale.

Un'esperienza di prima classe, ospiti d'eccezione tra ristoratori e giornalisti Italiani di spicco negli USA, in una location suggestiva, ma non per tutti. Posti limitati... info e prenotazioni proprio al contatto di Villa Maya al +39 351 995.3874.

VILLA MAYA

Via Piccina, 14, 56021 Latignano di Cascina PI - ITALY

+39 351 995.3874

www.villamaya.it/