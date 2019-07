I pranzi della Cremeria Opera: "Prodotti semplici ma buoni"

Altri articoli in Enogastronomia

mercoledì, 24 luglio 2019, 13:36

Innovazione e digitalizzazione senza dimenticare tradizione e qualità. Queste le parole d’ordine dell'edizione 2019 de il Desco che, in vista dell’appuntamento in programma nei due weekend a cavallo tra novembre e dicembre – quello dal 29 novembre all’1 dicembre e quello dal 6 all’8 dicembre – stamani ha visto l’attivazione...

martedì, 23 luglio 2019, 08:53

Da Tosca a Grignano di Brancoli, un posto in culo alla luna, ma con una vista da paura e un ambiente familiare con cucina semplice e pizze da urlo

giovedì, 18 luglio 2019, 09:45

Continua ogni sabato e domenica fino al 28 luglio, a Massa Macinaia, nell'area verde adiacente il Piazzale Monica del Grande in via Sodini n.66 si rinnova l'appuntamento con la 26° Sagra del Fungo Porcino con Polenta, organizzata dalla Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito

lunedì, 15 luglio 2019, 20:00

Al ristorante Erasmo va il prestigioso premio Giovanni Nuvoletti dell'Accademia Italiana della Cucina. Il Premio è stato consegnato su iniziativa della Delegazione di Lucca dell'Accademia

lunedì, 8 luglio 2019, 16:15

Evento di grande spessore internazionale e culinario a Villa Maya per il prossimo 20 luglio: 'A night of culinary magic in Tuscany'. Villa Maya si trova nel pisano, a Latigliano di Cascina (PI) e si presenta come una fattoria toscana immersa in 25000 mq di verde.

domenica, 7 luglio 2019, 17:56

Location ideale, tra le preferite, per gli eventi gastronomici curati da Lo Stuzzichino Events di Lucca, che offre il servizio catering e banqueting nelle più belle dimore storiche dell’alta Toscana