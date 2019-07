Enogastronomia



On line il nuovo sito web de Il Desco

mercoledì, 24 luglio 2019, 13:36

di giulia del chiaro

Innovazione e digitalizzazione senza dimenticare tradizione e qualità. Queste le parole d’ordine dell'edizione 2019 de il Desco che, in vista dell’appuntamento in programma nei due weekend a cavallo tra novembre e dicembre – quello dal 29 novembre all’1 dicembre e quello dal 6 all’8 dicembre – stamani ha visto l’attivazione del nuovo sito internet della manifestazione (ildesco.eu).

Prosegue, quindi, il percorso di apertura al web, ai social e al mondo digitale che aveva visto l’evento dedicato al food, già durante la scorsa edizione, lanciare la campagna pubblicitaria “Aspettando il Desco” attraverso la quale gli organizzatori invitavano volti noti, imprese e cittadini a sostenere la manifestazione con lo scopo di coinvolgere l’intera città. “La scelta di aprirsi sempre più al web e ai social, rinnovando l’aspetto grafico e le sezioni del sito dedicato alla manifestazione – ha spiegato il presidente della Camera di Commercio, Giorgio Bartoli –, cade proprio nell’anno della celebrazione dell’anniversario di importanti avvenimenti tecnologici che, dall’atterraggio sulla luna, alla creazione del World Wide Web, hanno condotto alla nascita dell’attuale sharing society e – ha proseguito – anche il cibo diviene uno degli attori di questa evoluzione favorendo l’incontro e la valorizzazione delle singole tipicità, le contaminazioni culinarie e l’affermarsi del social eating”.

Un sito completamente rinnovato, quindi, sia nella forma che nei contenuti con il duplice obiettivo di rendere più efficace la comunicazione e agevole la navigazione da parte degli utenti consentendo la creazione di un luogo virtuale che permetta un contatto con l’evento fruibile durante tutto l’anno e non finalizzato solo alla manifestazione. “Il nostro lavoro – ha sottolineato Alessio Lucarotti, della digital agency Mediaus – ha riguardato prevalentemente l’aggiornamento della piattaforma tecnologica per rendere semplice ed accessibile il sito che, online da oggi, presenta, oltre ad un design completamente nuovo, diverse sezioni come quella dedicata a “Sapori e Saperi”, contenente schede di prodotti e ricette, o la sezione dedicata all’edizione in corso nella quale sono reperibili tutte le informazioni e le notizie dedicate agli eventi, agli espositori presenti e ai loro prodotti”. Un sito “work in progress” lo hanno definito, infatti, gli organizzatori che si prefigura come una piattaforma in continuo aggiornamento con le news dell’edizione in corso, approfondimenti enogastronomici e curiosità.

Il 31 luglio la scadenza entro cui gli espositori interessati, che dovranno essere esclusivamente aziende altamente qualificate operanti nella produzione agroalimentare tipica del proprio territorio di provenienza, dovranno presentare la domanda di partecipazione per la quale tutte le informazioni sono reperibili sul sito dell’iniziativa.

Fiduciosi gli organizzatori ed i membri della commissione ristretta delle associazioni di categoria che, vista la crescita raggiunta da Il Desco durante gli ultimi anni, sia sul piano numerico che di fama, con un’edizione 2018 che contava 73 espositori e oltre 40 mila visitatori, si aspettano grandi numeri anche per quest’anno: “15 anni fa l’appuntamento lucchese, con la cultura culinaria, nasceva pensando principalmente ad un pubblico del territorio nel tentativo di rivitalizzare il grigiore dei mesi invernali della città dopo una stagione turistica eccessivamente breve – ha raccontato Samuele Cosentino, membro della commissione ristretta dell’evento, e ha proseguito – ma la crescita è stata continua giungendo ad accogliere espositori e pubblico provenienti da tutta la penisola con numeri che – ha concluso – ci invitano anche a cominciare a pensare ad una struttura diversa per accogliere l’appuntamento col food”.

Accanto al cibo, protagonista indiscusso dell’evento, occorre ricordare – come sottolineato da Cosentino e dall’assessore alle attività produttive, Valentina Mercanti – gli appuntamenti formativi per tutte le età inseriti all’interno del calendario de Il Desco. Sono infatti previsti, accanto alle degustazioni e alle tavole rotonde, convegni, momenti educativi, showcooking, laboratori sensoriali e incontri dedicati ai più piccoli.

“Un momento di festa per la città”, come ha definito Il Desco l’assessore Mercanti, in continua crescita e capace di adeguarsi ai tempi e alle trasformazioni social e digitali per fare della manifestazione un evento sempre più partecipativo, facilmente accessibile via web e capace di divenire un punto di riferimento per la cultura agroalimentare italiana.