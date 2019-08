Enogastronomia



La Cremeria Opera alla Festa del Vino e a Murabilia

mercoledì, 28 agosto 2019, 16:01

Un settembre di eventi per la Cremeria Opera. La gelateria di Mirko Tognetti sarà infatti presente alla Festa del vino di Montecarlo e alla prossima edizione di Murabilia.

Torna da giovedì 29 agosto a domenica 8 settembre la tradizionale Festa del vino di Montecarlo, giunta ormai alla 51^ edizione. Nell'ambito della manifestazione sarà allestita un'area per le eccellenze, dove sarà presente anche il gelato della Cremeria Opera, nei giorni 31 agosto, 3 e 5 settembre.

Per il secondo anno consecutivo la gelateria sarà presente a Murabilia, la mostra mercato dedicata al giardinaggio di qualità che si tiene sopra le Mura di Lucca. La Cremeria Opera sarà presente tutti e tre i giorni della mostra, 6, 7 e 8 settembre. Agli avventori la gelateria proporrà un'offerta di gelati, crepes e centrifughe.

La Cremeria Opera è presente a Lucca con due punti vendita: uno in viale Luporini 951 e l'altro in via di S. Alessio 927. L'offerta va dal pranzo al dopocena, con diversi prodotti ispirati alla filosofia "Naturali per gusto".