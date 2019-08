Enogastronomia



Tonno... rosso non avrai il mio scalpo

sabato, 17 agosto 2019, 23:15

di aldo grandi

E' arrivato bello come il sole, poco più di 30 chili - 30,5 per l'esattezza - dopo essere stato pescato nelle acque blu del Mediterraneo di fronte alla costa Blanca. A riceverlo, uno splendido esemplare di tonno rosso, ha trovato un comitato d'accoglienza formato dallo chef Michele Marchi del ristorante Bistrò di Corte Campana, con in testa i proprietari, Mario Bini e la moglie Beata Kowalska. Lo hanno lavorato e abbattuto dopodiché, il peso netto, all'incirca la metà, è stato utilizzato dal cuoco per allietare i palati dei clienti di quello che, a tutti gli effetti, è uno dei pochi ristoranti di pesce nei quali quest'ultimo non ha niente da invidiare ai più rinomati cugini della Versilia.

Sì, perché quando, quattro mesi fa, Mario e Beata, già titolari del Piccolo Mondo di piazzetta dei Cocomeri, hanno aperto il Bistrò, l'obiettivo era quello di far nascere a Lucca un locale dove si potesse mangiare del buon pesce senza bisogno di dover salire in auto e raggiungere la Versilia. E così è, infatti, grazie anche la menu curato personalmente da Michele Marchi che per le sue pietanze vuole il meglio della qualità. Ieri sera, ad esempio, ottimi gli astici blu del Mediterraneo così come niente male davvero la tagliata del tonno rosso di cui sopra scottata 20 secondi per lato e servita in porzione abbondante - difficile trovarne altre così in giro - unitamente a una insalata fresca con pomodorini.