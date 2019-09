Alberto Remedi alla Locanda di Bacco

Altri articoli in Enogastronomia

venerdì, 20 settembre 2019, 08:55

Come si fa a non approfittarne? Mario Bini e Beata Kovalska, titolari del ristorante Bistrò di Corte Campana, hanno lanciato, per il pranzo dei giorni feriali, un menu a base di pesce cucinato dallo chef Michele Marchi, a 19 euro!

mercoledì, 18 settembre 2019, 19:17

Forse non sarà l'unico e nemmeno un record, ma il Bar San Michele nella piazza omonima un primato lo detiene già: quello della onestà e della moderazione

lunedì, 16 settembre 2019, 19:40

Dice che sia la scelta preferita dei commensali che si avventurano su per le curve che conducono a Gignano di Brancoli, dove sta la Tosca di Paolino Luporini

sabato, 14 settembre 2019, 12:14

L'Osteria da mi pa' di Gragnano ha ottenuto la Chiocciola di Slow Food sulla Guida "Osterie d'Italia 2020". Un riconoscimento importante per chi – come l'Osteria da mi pa' – ha scelto di portare in tavola i valori del territorio, esaltandoli nella creazione di piatti tipici e particolari

sabato, 7 settembre 2019, 09:41

Come fai a non andare a mangiare da Paolino alla Tosca, su a Gignano di Brancoli, quando ti girano le scatole e hai voglia di mangiare una pizza sottile sottile e facilmente digeribile oltre a una carne che si taglia come il burro?

venerdì, 6 settembre 2019, 13:58

La ristorazione che piace alla gente. Quella con un servizio informale, veloce ma impeccabile, quella che strizza l'occhio all'abbondanza tanto da far scappare un fanciullesco sorriso...