Alex: la ristorazione che piace alla gente

venerdì, 6 settembre 2019, 13:58

La ristorazione che piace alla gente. Quella con un servizio informale, veloce ma impeccabile, quella che strizza l'occhio all'abbondanza tanto da far scappare un fanciullesco sorriso all'arrivo del piatto in tavola. Quella che, ovviamente, strizza l'occhio al prezzo, ma lo fa nei limiti del possibile, con attenzione al mercato (soprattutto locale di pesce in questo caso) e alla qualità. Argomenti che si possono trovare, oggi ancor di più, presso il bellissimo Alex Cibi e Vini a Tonfano (Marina di Pietrasanta). Sì, perché il dehor dai toni etnici ha il suo bravo perch ed, infine, lo staff riesce a creare un'atmosfera equilibrata: tra la privacy dei commensali e il soddisfacimento rapido delle richieste. Alessandro Tognetti, precursore da anni di questa filosofia, ha oggi posto le chiavi di questa bella macchina nelle mani di un ottimo sommelier come Simone Pancetti, un nutrito staff e un giovane cuoco di ottime capacità come Ruben Guidi (ex Alpermare Bocelli e Franco Mare).

Una proposta che soddisfa i gusti di tutti, una ricerca figlia di un lustro e più di esperienza, la voglia di costruire bei piatti, ma anche di sostanza. Lo dimostrano i due poli opposti che abbiamo assaggiato recentemente: il crudo di mare e il Tomahawk di “cinta senese”.

Il primo un grande classico del locale: ottimi gamberi e scampi, due tartare di livello (tonno e ricciola), la capasanta, il salmone e l'ostrica. Tutto servito con alcune salse dolci/acidule che possono ben giocare con le nostre differenti preferenze. Il secondo un grosso pezzo di carne di maiale pregiato, la Cinta Senese, cotta a bassa temperatura con la birra. Morbidezza, dolcezza e una cottura indovinata ne fanno una leccornia da non perdere. Non solo questo perché è ormai celebre lo Sgombro spadellato con bietola saltata e crema diburrata , oppure un tuffo sui primi, i più dei quali fatti in casa, pasando per un piatto che assaggiammo tempo fa e che evidentemente rimane un evergreen, visto il numero di tavoli, accanto a noi che lo hanno ordinato: i Gamberi in pasta Kataifi.

La ristorazione che piace, griffata qui con la segnalazione Michelin, tanto per. Ma rimane soprattutto la soddisfazione di una cena completa, esaustiva, prelibata. Bravi.

ALEX Ristorante Enoteca

Via Versilia, 159

Marina di Pietrasanta (Lucca)

Tel. +39-0584-746070

Mob. +39-347-7774337

www.ristorantealex.it