Enogastronomia



Alla Tosca la zuppetta di cozze la fa da padrona

lunedì, 16 settembre 2019, 19:40

Quando c'è, nel menu, la zuppetta di cozze, pare che alla Tosca di Gignano di Brancoli ci sia la fila. In realtà non c'è giorno, senza quello di chiusura, in cui al ristorante di Paolo Luporini non ci sia il full up, il tutto pieno o quasi. Piatto semplice, brodino saporito e appetitoso con crostini di pane e fagioli, il piatto è semplice, molto casareccio e scivola via che è un piacere oltre ad essere digeribilissimo. Siamo sinceri: da Paolino si mangia lucchese e tradizionale, poche seghe, ma molta sostanza, carne morbida e buona come da pochi, tutto il resto accompagna gli istinti fagici dei commensali sparsi un po' ovunque e provenienti da Lucca, ma anche da province limitrofe.

Noi abbiamo voluto bissare la portata per poi chiudere con un bicchierino di liquore digestivo di quelli che Paolino conserva sugli scaffali dietro il bancone. Niente pizza, questa volta, anche se la tentazione è stata forte visto quanto le pizze sono gustose, sottili e condite. Ci teneva la 'pizzaiola' o 'pizzettara' che dir si voglia affinché spendessimo due parole sulla sua capacità e, ad essere gastronomicamente onesti, dobbiamo ammettere che la qualità e la digeribilità è veramente ottima.

Quando sali a Gignano di Brancoli, soprattutto, di questi tempi, godi di un panorama unico, con tutta Lucca ai tuoi piedi e una temperatura fresca che richiede, con i suoi 21-22°, un golfino per non rischiare una congestione. A proposito, non dimenticate mai di salutare Paolino, ci tiene e se lo merita.