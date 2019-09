Enogastronomia



Bar San Michele e il caffè da asporto a solo 1 euro!

mercoledì, 18 settembre 2019, 19:17

Forse non sarà l'unico e nemmeno un record, ma, certamente, non capita tutti i giorni. Di incontrare, aggiungiamo noi, un locale pubblico dove il caffè non soltanto costa 1 euro, ma dove si può prendere il caffè e portarlo via nella relativa confezione pagando esattamente la stessa cifra. Attenzione, non siamo nella periferia cittadina dove la cosa sarebbe anche più facilmente comprensibile. Siamo, invece, nella centralissima piazza San Michele al bar omonimo all'angola con via San Paolino. Qui un caffè costa 1 euro e non è male, ma ciò che colpisce e, a nostro avviso, merita menzione, è che anche se uno chiede un caffè da portare via, con tanto di confezione particolarmente capiente e generosa, il costo rimane il medesimo.

"Non c'è un motivo particolare - spiega il titolare Emanuele Federighi - Diciamo che abbiamo considerato il caffè da asporto uns ervizio in più per quei clienti che, pur stando vicino a noi, non possono sempre raggiungerci per motivi di varia natura. Così facciamo il possibile per rendere loro meno caro prendere un caffè. Non è detto che non aumenteremo, ma per adesso va bene così e siamo contenti perché i clienti apprezzano questo servizio e il suo costo inalterato rispetto al caffè consumato al banco".