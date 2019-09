Enogastronomia : Dall'8 settembre a Querceta



Coquus: il Pranzo è Servito!

giovedì, 5 settembre 2019, 09:24

Querceta. Il Coquus, il ristorante di Alessandro Filomena, uno degli chef di maggior spessore della Versilia, si avvia a questo ultimo scampo di estate con diverse novità. La prima è sicuramente quella che da domenica 8 SETTEMBRE il ristorante effettuerà anche servizio a pranzo. IL pranzo della domenica, un grande classico tra i bellissimi ulivi del Coquus, ma non solo, perché anche durante la settimana e, ovviamente, nei week end lo staff del Coquus è pronto a soddisfare qualsiasi vostra esigenza in termini di pranzo d'affari, di lavoro, svago, pausa pranzo. Lo fa con il suo menu, orientato sul pesce, ma anche con mirabili piatti di carne e con tutta una serie di fuori menu hce, anche quest'estate, hanno riscontrato il successo e il gradimento dei clienti.

"Si" - afferma Filomena -"La nostra proposta è valida anche a pranzo. Sia perché con la formula light lunch chiunque può avvicinarsi e godere delle nostre proposte a prezzo/qualità spendibilissimo. Sia perché la domenica sarà, qui, un giorno di festa e di convivio italiano. Sia, infine, per chi voglia proporci le proprie esigenze. Lo staff del Coquus è pronto."

Il Coquus ha iniziato la scorsa primavera tra curiosità e conferme, visto la carriera di Alessandro (Bistrot Mosca, Bistrot, Principe, Franco Mare e tanti altri). Quest'estate con accorgimenti di servizio, implementazione della location e la scommessa vinta sull'ampia proposta di PESCE con un rapporto qualità/prezzo - a nostro avviso - difficilmente ritrovabile in zona; ha scavallato verso una ristorazione adatta a tutti. Di pregio. Non resta dunque che vivere il pranzo, da DOMENICA 8 SETTEMBRE (il locale osserverà d'ora in poi il turno di riposo il Mercoledì), in una delle location più rilassanti e conclianti della Versilia, affidandosi alle mani di un maestro vero come Alessandro Filomena.

COQUUS

Via delle Contrade, 235, 55047 Querceta LU

0584 769302

ORARI DI APERTURA:

Pranzo 12-15

Cena 19-23

Chiuso il Mercoledì.