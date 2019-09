Enogastronomia



Cosimo Salvatore Calò, pizza d'autore a Le Tiki di San Ciprianu

giovedì, 26 settembre 2019, 21:34

Ha 41 anni, separato, due figli e fino a tre anni fa gestiva un ristorante nella sua Ostuni. Da allora, ogni estate, salpa alla volta della Corsica dove, a San Ciprianu, cinque chilometri da Portovecchio e in una delle spiagge più belle ed esclusive dell'isola, confeziona pizze da favola per i commensali di Chez Marco Le Tiki, un resort pieds dans l'eau dove si mangia molto bene e si spende altrettanto (nel senso che è piuttosto... salato).

Cosimo Salvatore Calò vive, durante l'anno, a Torino, ma anche in inverno se ne va in Savoia, sulle Alpi, a fare pizze per turisti innamorati delle piste da sci. Qui in Corsica è approdato in cerca di un posto tranquillo dove poer espletare la sua arte farcitoria oltre a un impasto che rende i suoi prodotti leggerissimi, sottili e digeribili. La sua Quatre fromages è un inno alla perdizione gastronomica con l'innesto di quel formaggio corso che fa impazzire gli amanti del genere. Ma le sue pizze sono una firma inimitabile ed esclusiva e a Le Tiki lo sanno benissimo. In questi primi giorni di questo autunno più simile all'estate, il locale è aperto fino alla fine del mese, domenica 29 settembre, la pizza è il piatto che va maggiormente, semplice, veloce, gustoso. Il costo? Dai 16 ai 19 euro, ma non è una novità che le pizze e non solo, da queste parti, costano più che in Italia.