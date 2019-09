Enogastronomia



Da Bistrò di Mario e Beata, menu di pesce fresco nel centro storico a soli 19 euro

venerdì, 20 settembre 2019, 08:55

Il Bistrò sta diventando, a Lucca, uno dei locali più frequentati da coloro che hanno voglia di mangiare pesce, soprattutto le primizie che arrivano ogni giorno, senza bisogno di andare in Versilia. Nel centro storico, probabilmente, è il solo che riesce a coniugare la qualità dei prodotti con i prezzi accessibili. Così Mario Bini e Beata Kovalska, avvalendosi dello chef Michele Marchi, hanno deciso di incrementare i commensali anche a pranzo lanciando un menu al prezzo di 19 euro tutti i giorni, salvo il lunedì e i festivi. Si potranno scegliere due portate e sono compresi acqua, vino e caffè. Un modo per poter mangiare leggeri gustando il pesce anche per chi non ha molto tempo durante la pausa di lavoro, ma non vuole rinunciare alla qualità, ai sapori del mare e, in particolare, alla bontà dei piatti.

Bistrò

Corte Campana, 15

Apre alle ore 12:30

Telefono: 348 313 4604