Fiorella, la 'farcitrice' di Gignano di Brancoli

domenica, 22 settembre 2019, 21:51

Ventisei anni, abitante ad Aquilea, presta la propria opera al ristorante La Tosca di Paolino Luporini mentre, durante il giorno, studia per laurearsi a Pisa in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.

Una contraddizione? Nemmeno per sogno se si vuole guadagnare qualcosa per essere indipendenti e, allo stesso tempo, stare a contatto con la gente e fare esperienze di vita.

Fiorella ama da sempre la pizza, le piace mangiarla, ma, da qualche anno a questa parte, anche prepararla e servirla ai commensali del locale di Gignano di Brancoli, dove le pizze sono leggere, digeribilissime e, cosa da non trascurare, costano dai sei agli otto euro o giù di lì.

"Sono sincera - spiega Fiorella - La pizza della Tosca, visti i tanti clienti che vengono fin quassù per assaggiarle, non è solo merito mio, ma, in particolare, dell'impasto la cui composizione e modalità di preparazione io non conosco perché è un segreto. Io, però, do la felicità ai commensali perché sono quella che farcisce la pizza e che, in sostanza, ci mette l'abbondanza degli ingredienti di qualità. Vuoi mettere la differenza tra una pizza che costa poco ma è poco farcita e una che, costando poco, però si presenta bella ripiena? La nostra è sottile, digeribile, croccante, va giù che è un piacere. Come ci sono arrivata? Cercavo un lavoro, sono finita quassù e ci sto bene anche se il mio obiettivo è un altro, quello di realizzarmi nella mia specialità che è la chimica e per la quale vado all'università. Altre passioni? Il ballo. L'impasto? Diciamo che so anche cuocere oltreché farcire, ma l'impasto resta un segreto".