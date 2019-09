Enogastronomia



Il pesce che vorrei? No, che voglio ed è anche a Lammari

lunedì, 30 settembre 2019, 15:56

Capita anche a noi di trovarci nella Piana di Lucca e di avere voglia, a pranzo, di gustarci un po' di pesce senza caricarci lo stomaco di panini o altre pietanze pesanti e allora non resta altro da fare, a nostro modesto avviso, che imboccare il vialone che conduce a Marlia e, in prossimità del centro commerciale, fermarsi e varcare la soglia del locale di Alessia, Claudia e Iva, Il pesce che vorrei.

Ora, se vi aspettate un ristorante stellato è meglio che facciate rotta da un'altra parte, qui si mangia, e bene, il pesce di casa nostra, quello pescato tutte le notti a Viareggio e acquistato dalla Claudia Salani che ogni mattina o giù di lì fa un salto oltre il Quiesa per acquistarlo al mercato. Il locale qui a Lammari ha un pregio, è fornito di doppia licenza, vendita e somministrazione del pesce. Per la vendita, ognuno compra quel che vuole e lo vede sul bancone a inizio negozio.

Per la somministrazione ossia per degustare i piatti che si preparano in cucina, bisogna avere un po' di pazienza, fare qualche metro in più e sedersi in santa pace sapendo che, di lì a un attimo, si sarà serviti. Qui non esistono lunghe attese anche quando c'è un po' di gente. Si apprezza il pesce fresco cucinato in maniera semplice. Facciamo un esempio. Questa volta leggiamo sul menu scialatielli cacciuccati e non sappiamo di che cosa si tratta anche se possiamo tirare a indovinare.

Basta, però, dare un'occhiata agli altri tavoli per capirlo e così non abbiamo dubbi. Procediamo con l'ordinazione per poi ricevere, di lì a poco, uno splendido tegame pieno di pasta condita da far invidia ai ristoranti della Versilia. Piatto ricco, mi ci ficco.

Ma non ci sono soltanto gli scialatielli che Iva e Claudia preparano. I paccheri alla trabaccolara sono un'altra leccornia e gli spaghetti alle vongole ancora di più. E perché non partire con un flan di salmone e zucchine o una capasanta? Se poi volete evitare il primo, gettatevi sul fritto di mare oppure sul carpaccio di affumicati o, ancora, sul salmone alla griglia, saporito e gustoso. Ma c'è anche altro.

In sostanza anche nella Piana e a pranzo si può mangiare pesce e di qualità senza dover volare chissà dove. Il prezzo, cosa non trascurabile, vale la candela. Provate e fateci sapere se avete voglia. Noi, comunque, ci torniamo spesso.

Il pesce che vorrei

Viale Europa, 56, Lammari

Apre martedì alle 8.30

Telefono: 348 656 9741