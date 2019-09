Enogastronomia



Osteria da mi pa' di Gragnano ottiene la chiocciola Slow Food

sabato, 14 settembre 2019, 12:14

L'Osteria da mi pa' di Gragnano ha ottenuto la Chiocciola di Slow Food sulla Guida "Osterie d'Italia 2020". Un riconoscimento importante per chi – come l'Osteria da mi pa' – ha scelto di portare in tavola i valori del territorio, esaltandoli nella creazione di piatti tipici e particolari. La Chiocciola di Slow Food è il riconoscimento più importante assegnato a quei ristoranti e a quelle osterie ritenute migliori per l'ambiente, la cucina e l'accoglienza. Il premio sarà consegnato ai titolari dell'Osteria da mi pa' lunedì (16 settembre) a Milano.



Il locale si trova in piena campagna, in mezzo ai vigneti e agli oliveti delle colline capannoresi; Luca Perelli e i suoi collaboratori accolgono i clienti con cordialità, facendoli sentire a loro agio in un'atmosfera tranquilla e familiare.



"Siamo davvero soddisfatti e molto orgogliosi per questo riconoscimento - dicono all'Osteria - che premia un percorso intrapreso alcuni anni fa, basato sulla ricerca di prodotti di qualità del territorio locale e regionale, rigorosamente di stagione, per creare piatti semplici e tradizionali, a volte dimenticati, ma rispondenti anche ai nuovi gusti di oggi."



I ringraziamenti di Luca, Matteo e Daniela vanno prima di tutto ai cuochi Michele, Tommaso e Andrea che in questi anni hanno permesso la realizzazione di questo percorso, ed anche a tutti gli affezionati clienti.