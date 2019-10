Enogastronomia



A me gli occhi please...

giovedì, 31 ottobre 2019, 09:32

di giulia del chiaro

Da Batman a Capitan Harlok, fino a Diabolik. Il supermercato Tambellini di piazza San Frediano non punta solo alla qualità e all’attenta selezione dei prodotti, ma anche a divenire parte del tessuto cittadino, partecipando alle principali manifestazioni offerte da Lucca. Il negozio, infatti, dall’apertura del 2016, ogni anno, durante le giornate di Lucca Comics and Games, “indossa” i panni di un personaggio dei fumetti con allestimenti e travestimenti dei dipendenti, pensati ad hoc per ogni edizione.

L’ apertura del fondo di piazza San Frediano, risale solo a tre anni fa quando il titolare ha deciso di raddoppiare l’attività di Sant’Alessio. Decisione, questa, presa per dare forma al sogno dello zio che, venuto a mancare pochi mesi prima, da tempo perseguiva l’obiettivo di ridare lustro al nome di famiglia con un’insegna che riportasse il nome “Tambellini” sopra i punti vendita. Da allora il negozio ha preso parte attivamente, e con coinvolgimento, ad ogni edizione del Festival partecipando al clima che si respira in tutta la città durante le cinque giornate.

Ad aver inaugurato questa tradizione, il titolare Pier Luigi Tambellini che, fin da adolescente, ha apprezzato il mondo dei fumetti appassionandosi ad alcuni personaggi che hanno fatto la storia della nona arte: “fin da giovanissimo – racconta – ho letto fumetti e, una volta portata l’attività di famiglia in centro storico, ho pensato di cogliere l’occasione per prendere parte alla manifestazione addobbando il negozio e fornendo a tutto lo staff una t-shirt, raffigurante un tema diverso per ogni edizione”.

È Diabolik il personaggio scelto per la 53^ edizione della manifestazione. Così, in questi giorni, in mezzo al colore e alla vivacità della città in festa, attraversando piazza san Frediano, l’attenzione di ogni passante cadrà su due cartelli posti all’ingresso del negozio che recitano “Tambellinik, il re dei panini”. È proprio sulla bontà e la ricchezza dei panini, oltre alle attente scelte gastronomiche, che il supermercato ha costruito la propria fama: prezzi ragionevoli e riempimento ricco garantiti, durante tutto l’anno, ai clienti abituali e a quelli di passaggio (panino e bibita 4,50 euro, panino con porchetta 5,50 e panino con lampredotto 6,50). Uno staff raddoppiato, quello di questi giorni, pronto ad accogliere, dalle 8 alle 20 e nelle vesti di Diabolik, le migliaia di persone che si riverseranno in città.