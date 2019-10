Enogastronomia



Al Drink World Tour 2019 la sfida delle barlady toscane

martedì, 22 ottobre 2019, 23:55

di francesca sargenti

Sono aperte le candidature per partecipare alla III Edizione del Drink World Tour il contest che vede sfidare 10 barlady toscane con la creazione di un cocktail, che si terrà domenica 1° dicembre a Il Desco, presso il Real Collegio a Lucca.

Il cocktail sarà giudicato da una giuria di esperti, tra cui anche cinque barlady che lavorano in prestigiosi locali londinesi di fama internazionale.

La vincitrice del Drink World Tour 2019 volerà a Londra in una full immersion a conoscere i migliori bar della capitale inglese.

Sabato 30 dicembre le 5 barlady londinesi saranno le special guest di altrettanti selezionati locali del Centro Storico di Lucca per la London Night, che per la serata predisporranno una cocktail list con prodotti toscani. I locali che ospiteranno le guest star londinesi sono: Frankiln '33, Lebowski, Enoteca Vanni, Ristorante Caffetteria San Colombano, Caffè Ristretto.

L'evento è organizzato da Qui si beve di Federico Bocciardi e C. Sas, impresa fondata nel 2015 nata dalla lunga amicizia e collaborazione dei due soci, Mauro Picchi e Federico Bocciardi, che hanno deciso di mettere la miscelazione di qualità al servizio del cliente e portare il bar in ogni luogo, promuovendo il progetto "Bere consapevole", in collaborazione con Beneforti's e Strongwells.

Sponsor dell'evento VKA Vodka, Peter in Florence Gin, Ginepraio Gin, Camellia Gin, Opificio Nunquam, Di-Wime, Podere Santa Bianca.

L'evento fa parte del calendario degli eventi de Il Desco 2019, in programma a Lucca nei giorni 29, 30 dicembre, 1 dicembre / 6, 7, 8 dicembre 2019, per un viaggio alla scoperta delle tipicità uniche a autentiche della gastronomia italiana.

La manifestazione, organizzata dalla Camera di Commercio di Lucca, con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, del Ministero dei Beni culturali, della Regione Toscana è sostenuta dal Comune di Lucca e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Sponsor della manifestazione ad oggi sono: Mediaus, Naturanda, Paperlynen caps, Ecocanny, Puccini e la sua Lucca, Noi Tv, Sofidel, Lucca Kids, Cook inc, Goditalia e Five Stars.

Per partecipare e per informazioni: info@quisibeve.com oppure contatta i numeri +39 392 0542334 (Mauro), +39 333 6150449 (Federico), +39 348 331 16832 (Antonio)