Enogastronomia



Consegne a domicilio per McDonald’s a Lucca con McDelivery

mercoledì, 23 ottobre 2019, 17:42

Da quest’estate è attivo anche a Lucca servizio di consegne a domicilio di McDonald’s: McDelivery con cui è possibile ordinare comodamente da casa qualunque piatto disponibile al fast food di Viale Europa.

Come spiega Pino Iacopelli, titolare di ben cinque ristoranti McDonald’s tra le province di Lucca e Pisa, attraverso una parternship con Deliveroo i riders della società che gestisce le consegne per varie aziende di ristorazione porteranno in tempi ragionevoli quanto acquistato online all’indirizzo richiesto.

Per richiedere la consegna a domicilio sarà necessario andare sul sito di McDonald’s, selezionare la McDelivery e poi scaricare l’applicazione Deliveroo procedendo quindi a scegliere i piatti preferiti.

La consegna a domicilio coprirà il centro storico e tutte le zone che si affacciano sulla circonvallazione; sino a fine ottobre il servizio di consegna a domicilio sarà in promozione a costo zero, poi passerà ad un prezzo che oscillerà tra i 2,5€ e i 3,5€ a seconda delle zone di consegna.

Un nuovo utilissimo servizio è quindi disponibile per i lucchesi, che sarà ancor più apprezzato nelle fredde e uggiose serate invernali.

Nella foto: Pino Iacopelli titolare del Mc Donald's di Lucca