Enogastronomia : a MARINA DI PIETRASANTA



Franco Mare, il menu d'autunno. Le Novità.

mercoledì, 9 ottobre 2019, 17:20

di Marco Bellentani

Prosegue il processo evolutivo del giovane chef del Franco Mare, Alessandro Ferrarini, 35 anni, con un curriculum di tutto rispetto: “De Filippi” di Varese Lorenzo, “Schuman” sul Lago Maggiore (senza dimenticare Grand hotel Imperiale di Forte dei Marmi e il ristorante il Quirinale di Ginevra gestito dalla famiglia Reale Savoia).

Giovane età che si getta in sperimentazioni da provare (l'ormai celebre degustazione dello chef che cambia spesso) e in rivisitazioni di personalità. Il Franco Mare poi, lo conosciamo: il puntuale servizio comandato da Massimiliano Martino, scenografico nelle sue cotture alla lampada, la location da sogno. Il locale, è bene dirlo, si divide in pranzo e cena: se a pranzo siamo su una qualità sempre elevata, ma con un servizio più easy e una scelta che ricalca la cucina marinara versiliese ben modulata sulle esigenze del pranzo quotidiano; a cena voliamo verso le stelle, in un ristorante buongustaio (aderiamo all'abolizione del termine gourmet :) ) che non è li per stupire, ma per far Bene da Mangiare, con innato senso estetico corredato da piatti soddisfacenti, ovviamente buoni, che prendono a mani basse dalla stagionalità e dallo spirito italiano.

Tutto ciò lo ritroviamo nei mirabili antipasti. Si parte con il Gambero rosso e alcune salse a far gioco di acidità. Il delirio gustativo, però, lo si ha nel successivo: Baccalà, zucchine e aceto di lamponi. Stupendo gioco italiano (il pomodorino) con una preparazione sì classica, ma dotata di gusto persistente, avvolgenza, contrasti perfetti. Sublime! Il Polpo arrostito, con leggera salsa che ricorda la preparazione alla Luciana, prosegue con cura e toni pepati la tradizione di questo piatto nel locale di Davide Stefanini. A sorpresa, arrivano anche dei Funghetti di gambero rosso, a giocar con la stagione per poi virare su un altro classico ben realizzato come Uovo, Porcini, parmigiano e tartufo. Non si ricerca l'eclatante stupore, ma la succosa sostanza.

Buono il Raviolo di Cicale, dai sentori estivi ed eccelsa l'Aragosta con lattuga e ristretto di pollo. Le “provocazioni” sono accennate, sono stimolo della salivazione. Si fa esprimere il real costraceo per poi colpire con dettagli indovinati. Dopo il Manzo, Carote e Zucca ritorna, imprenscindibile, quello che deve divenire un classico del locale: Sassi sul Mare, un dolce già recensito in altro articolo (leggi qui) che si conferma come uno dei migliori della Versilia in quest'annata. Alessandro, continua così! Al resto ci pensa il Franco Mare.

Franco Mare

via Lungomare Roma 41

Marina di Pietrasanta, Pietrasanta (Lucca)

tel. +39 0584 20187

ristorantefrancomare.com